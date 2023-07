Martes 25 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Voceros del movimiento Dignidad Cafetera desde el Quindío han anunciado un paro del sector cafetero debido a la grave crisis que afrontan ya que prácticamente están produciendo a pérdida

Así lo confirmó el fiscal de Dignidad Cafetera Carlos Arturo López que en diálogo con Caracol Radio Armenia manifestó que para el 17 de agosto se ha fijado la fecha para la movilización cafetera y campesina en la capital del Quindío donde se esperan asistan caficultores de varias regiones

El líder cafetero añadió “estamos en una crisis muy grave, eso sumando al manejo del fondo nacional del café y por eso hemos solicitado la intervención del presidente Gustavo Petro para que esos recursos se distribuyan en las bases cafeteras y no en la burocracia, resaltó que no se sienten representados por la actual dirigencia de la federación nacional de cafetero”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, German Bahamon que estuvo de visita en Armenia señaló que con el movimiento de dignidad cafetera esta siempre abierto al diálogo pero que no apoyan este tipo de manifestaciones o paros sino buscar mecanismo que permitan atender la crisis por los precios.

Desde Armenia, el dirigente gremial hizo un llamado de SOS al gobierno nacional debido a la crisis que vive el sector por los bajos precios y resaltó que con los ministerios de hacienda y agricultura se están buscando las salidas a esta situación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Armenia la abogada de Jonny Alonso Gutiérrez Toro el hombre que fue imputado por la Fiscalía por amenazas contra el senador Alexander López dijo que su defendido está dispuesto a retractarse, que no es vocero de nadie ni pertenece a ningún grupo armado.

Y es que La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación en contra de Jonny Alonso Gutiérrez Toro, quien sería el responsable de emitir amenazas de muerte en contra del senador de la República, Alexander López Maya.

Los hechos investigados ocurrieron el 19 de septiembre de 2019. Por el sistema de mensajería directa de una red social, el congresista recibió un texto que contenía insultos, expresiones intimidatorias y anticipaba posibles actos violentos que ponían en riesgo su vida e integridad.

El director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, de la Fiscalía Hugo Tovar Pérez indicó que el trabajo de campo y las verificaciones realizadas permitieron establecer que el usuario involucrado pertenecería a Gutiérrez Toro, un hombre de 38 años que reside en Armenia (Quindío). En ese sentido, una fiscal le imputará el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Precisamente Sandra Urrea abogada de Jonny Alonso Gutiérrez Toro indicó que su apoderado está presto a responder ante la fiscalía, toda vez que su intención jamás fue afectar la integridad de la persona, reconoce que, si bien hubo crudeza en las palabras, afirmaciones posiblemente injuriosas, la voluntad final fue hacer uso de una red social para expresar un pensamiento

La jurista en diálogo con Caracol Radio Armenia indicó “El señalado, es un hombre, de bien, trabajador humilde, pero respetuoso de la ley, que se excedió en palabras, como tantas veces ocurre en las redes, no es vocero de nadie ni pertenece a grupo armado alguno, fueron afirmaciones desproporcionadas sin la intención de afectar la integridad, y por está dispuesto a retractarse de todo lo dicho”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia no paran los casos de inseguridad, a una mujer le robaron 3 millones de pesos luego de recibir escopolamina, de otro lado en un caso de fleteo delincuentes hurtaron 15 millones de pesos, dos de los cuatro fleteros fueron capturados por la Policía.

El primer caso se registró en pleno centro de Armenia donde una mujer denuncia que fue víctima de dos hombres uno de ellos mayor de edad que con engaños sobre un supuesto premio de lotería lograron robarle 3 millones 500 mil pesos, ella ya interpuso la denuncia a las autoridades y por eso invitó a los ciudadanos a no confiar en nadie ni recibir elementos o papeles ya que es la forma de engañar y suministrar la sustancia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El otro hecho de inseguridad se presentó en el barrio Granada de Armenia donde cuatro hombres en moto hurtaron 15 millones de pesos mediante la modalidad de fleteo.

El comandante de la Policía, coronel Pedro Saavedra explicó que luego de una persecución en el kilómetro 5 de la vía Armenia – Montenegro, donde unidades policiales adscritas a las subestaciones de policía Pantanillo y Laurel, hacen efectiva la captura de dos individuos quienes iban a bordo de dos motocicletas y fueron interceptados a través de persecución y plan candado, sin embargo, los dos cómplices huyeron con el dinero hurtado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las directivas del colegio de Barragán esperan superar deserción escolar tras la viabilidad del paso controlado por el puente

Precisamente entre los sectores afectados por el cierre del puente Barragán que duró cerca de 9 meses es el educativo. El rector del colegio Luis Granada Mejía, Carlos Julio Ciro indicó que son altas las expectativas ya que debían realizar transbordo para que los estudiantes pudieran llegar a las clases lo que generaba mayor carga laboral a docentes y administrativos.

Señaló que el impacto negativo de la contingencia fue evidente en la deserción escolar puesto que antes contaban con 300 estudiantes y actualmente con 220. Pidió agilidad en las obras de reparación para que en el menor tiempo pueda retornar la normalidad en esta zona que comunica con el Valle del Cauca.

Por su parte el defensor regional del pueblo en el departamento, Juan Camilo Mesa afirmó que mediante seguimiento defensorial y participación en mesas de trabajo con autoridades departamentales y nacionales se logró el tránsito de vehículos, con restricciones en horarios, limitación de carga y velocidad.

Mencionó que serán garantes en el cumplimiento del cronograma de trabajo para que las obras a ejecutar se lleven a cabo para que no continúe generando impactos negativos en la economía de la zona.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ya no habrá cierre total por las obras en la vía Circasia- Montenegro sino paso restringido

Recordemos que la obra avanza a buen ritmo, pero una de las zonas con mayor intervención es la conocida como la curva de los quemados o Versalles y por eso inicialmente se había planteado un cierre total.

El veedor de la vía Luis Fernando Sossa socializó las conclusiones de la reciente reunión entre autoridades locales, departamentales y el contratista en cuanto al paso para peatones que empezó a regir en horarios específicos como es en la mañana de 6:00am a 6:15 a.m., 8 am a 8:15 am y 10 a 10:15 am y en la tarde será de 12 del mediodía a 1 de la tarde, 3 de la tarde a 3:15 pm y de 6 de la tarde a 7 de la noche.

Explicó que se hará transbordo para busetas y Jeep Willys en el sector de la curva y en la noche el cierre es total. Advirtió que espera toda la situación sea por tan solo los 15 días iniciales de la intervención porque gestionan un paso provisional para disminuir las afectaciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Autoridades de gestión del Riesgo de Córdoba avanzan en el censo de las familias afectadas por los fuertes vientos, preliminarmente fueron impactados 200 predios rurales y 30 en la zona urbana

Giovanni Andrés González coordinador de la oficina Municipal de Gestión del Riesgo de la localidad cordillerana, informó que están en el proceso de recolección de datos entendiendo la complejidad y magnitud de la emergencia en viviendas y cultivos.

Resaltó que realizarán reunión con los líderes para complementar la información y así mismo trasladarla a la gobernación del departamento para brindar todo tipo de apoyo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío no paran las quejas contra EPS por dificultades en la prestación de los servicios de salud

En la defensoría del pueblo se realiza jornada de atención en salud para la comunidad en general que culmina a las siete de la mañana.

En efecto hablamos con los afectados que acudieron al lugar, en primera instancia se trata de José Freddy Nieto que es de la EPS Asmet Salud quien resaltó que no cuentan con una droguería por lo que deben comprar los medicamentos.

Otra de las situaciones tiene que ver con la falta de asignación de una cita con oftalmólogo la cual es importante porque sufre de un malestar en sus ojos.

Así mismo Jorge Eliecer Valencia también usuario de Asmet Salud manifestó que una de las mayores complejidades tiene que ver con los retrasos en la entrega de los medicamentos lo cual no permite estabilidad en los diferentes tratamientos de salud.

el defensor regional del pueblo en el departamento, Juan Camilo Mesa, reconoció la importancia de este tipo de actividades por la recepción de las quejas y la oportunidad de atenderlas para lograr agilizar los diferentes procedimientos.

Lamentó que la EPS Asmet Salud no asistiera a la jornada cuando es la más recurrente en quejas y era la oportunidad para responder a sus usuarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En lo que va del año ya son 16 casos de hurto en modalidad de taquillazo a puntos de Facilísimo en Armenia

En efecto la inseguridad afecta a todos los sectores y el comercial es uno de ellos, el gerente de la entidad Andrés Felipe Gómez evidenció que no son exentos de la delincuencia, pero por fortuna no se han generado pérdidas humanas.

Sostuvo que trabajan de la mano con las autoridades para disminuir la afectación, aunque fue claro que los hechos de hurto son de menor cuantía puesto que procuran en ninguno de los puntos tener altas sumas de dinero.

Así mismo el presidente de le Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada señaló que es una problemática que se vive a nivel nacional y por eso han establecido las estrategias pertinentes en conjunto con las autoridades locales.

Indicó que es fundamental tener más policías porque ayudaría a mitigar la problemática, sin embargo, continuarán con los programas como frentes de seguridad y las cámaras que han sido determinantes en identificar a los responsables de los delitos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

hasta el viernes 4 de agosto, 1.716 taxis que operan oficialmente en la capital quindiana, deberán acercarse al paradero de taxis ubicado en el sector del barrio San José para realizar la calibración de los taxímetros ante los funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia. Vale la pena señalar que, las tarifas de cobro establecidas para la vigencia 2023 quedaron fijadas mediante el decreto 333 donde la carrera minina quedará en 5000 peso dichas tarifas solo podrán cobrarse al usuario una vez el vehículo taxi sea objeto de calibración, revisión y sellado de taxímetros y fijación de calcomanías.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cerca de $10.000 millones destinará la alcaldía de Armenia para el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia

Para subsanar una deuda histórica de los anteriores gobiernos con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Quindío, el Gobierno Departamental, que dirige Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, a través de la Secretaría del Interior, socializó ante la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza por medio del cual se creará el Fondo Departamental de Bomberos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Equipos electromecánicos de la bolera ya están en el país; Entre los elementos, provenientes de Estados Unidos, se encuentran las pistas, equipos electrónicos, pantallas, el sistema de retorno de las bolas y el mobiliario que será instalado en el escenario deportivo que se construye en el Parque de Recreación; igualmente, se recibe la dotación de las zapatillas, bolas y pines.

A la fecha, la obra civil cuenta con un avance cercano al 67.36 %, y las labores se centran en el vaciado de la placa de contrapiso del área del sótano, el levantamiento de muros sobre cimientos, la instalación de la tubería hidrosanitaria y de agua lluvia, así como del sistema puesta tierra de la subestación y de la estructura metálica de la zona de ingreso.

Lunes 24 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío