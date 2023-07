Ituango: tiendas rurales están cerrando por señalamientos de ilegales y porque no pagan

Antioquia

Las dinámicas violentas en el municipio de Ituango no parecen acabar. Cuando se denuncia una acción criminal los campesinos comienzan a padecer de otras. En este caso las denuncias también involucran al Ejército Nacional y, por supuesto, a grupos ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) denominados por el gobierno nacional como Clan del Golfo y las disidencias del frente 18 y 36 de las extintas Farc que recientemente se aliaron para fortalecer la presencia en territorio.

Fuentes civiles de la ruralidad del municipio de Ituango le han asegurado a Caracol Radio que un número indeterminado de tiendas han cerrado por varias razones. La situación denunciada se estaría reportando desde la vereda El Río, donde por el momento las tiendas sí prestan el servicio; pero desde ahí y hasta la vereda Santa Lucía ya no se encuentra ninguna abierta, las razones expuestas a este medio de comunicación tienen como factor principal el no pago de los llamados fiados que tienen que hacerle los pequeños comerciantes a los ilegales bajo intimidación. Pero cuando les cobran nadie responde o señalan que el comandante que ordenó el crédito fue trasladado o se niega a pagar, lo mismo ocurre con las disidencias. Esta situación tiene a los tenderos quebrados económicamente porque lo poco que venden es fiado y no les pagan.

La otra situación indicada a Caracol Radio es que los comerciantes son señalados y estigmatizados y prefieren cerrar que ser amenazados a sufrir las mismas consecuencias de otros campesinos. Asesinados o desplazados. Si el trabajador le vende a uno u otro grupo armado es acusado de colaborador y ahí comienza el calvario para ellos.

Con la fuerza pública aseguran pasa lo mismo, van al negocio piden productos fiados y nunca más vuelven al lugar para pagar, lo que también afecta la economía de los campesinos emprendedores.

Luego de la salida obligada del presidente de la Junta de Acción de la vereda Santa Lucía por intimidaciones del frente 18 de las disidencias el pasado domingo 16 de julio, en ese caserío algunas personas también han decidido abandonar el centro poblado y cerrar muchas tiendas. Los más perjudicados son las familias que se surten de las tiendas con artículos que requieren con urgencia ya que el área urbana de Ituango queda muy retirada, incluso a un par de horas en Chiva.

En la zona comprendida en la denuncia se han librado cruentos combates entre grupos ilegales que cada día obliga a las familias campesinas a salir del territorio para salvaguardar sus vidas lo mismo que homicidios selectivos y amenazas. Cada vez que asesinan a alguna persona se reporta el desplazamiento de familias. Las personas indican que cada vez se observa como desde la vereda el Río hacia el Cañón de Santa Lucía reina la soledad y los grupos armados cada vez más armados y reforzados.

Pero es que esta situación también viene afectando de manera grave a los menores escolarizados y no matriculados, ya que muchos han salido con sus familias desplazadas, muchas por el temor a que los recluten. Según las fuentes, la deserción escolar es muy alta en las sedes de la institución educativa La Pérez que cobija la zona. Aunque las cifras no son claras por el subregistro. De manera informal habitantes de la zona indican que en enero del 2023 había por lo menos 234 estudiantes matriculados y a la fecha luego de todos los hechos violentos recientes hay un registro de al menos 60 estudiantes lo que describe por sí sola la grave situación que atraviesa esa zona de Ituango.

La deserción escolar se da por varios factores: uno tiene que ver con que las familias salen por temor a que recluten a los menores, también por amenazas directas y la otra por temor a la situación actual. Por ello muchos cancelaron matrículas. Unos se fueron para el área urbana, otros llegaron a Medellín y un número muy alto no se sabe de ellos.

Caracol Radio solicitó a la gobernación de Antioquia las cifras de deserción escolar de este año en esa población del Norte del departamento para contrastar la versión de la comunidad y seguimos pendientes del reporte.