Comunidad de Zaragocilla pidió arreglo de sistema de cámaras para frenar delincuencia

Cartagena

Durante la visita de Caracol Radio en la emisión del Noticiero del Mediodía, habitantes del sector Central del barrio Zaragocilla en Cartagena, pidieron el arreglo del sistema de cámaras de seguridad con el propósito de combatir los actos delincuenciales que se vienen presentando en la zona, principalmente atracos a mano armada.

Rosiris Aragón, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC), indicó que la Alcaldía de la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte hizo una inversión para instalar 14 cámaras en algunas calles del sector, sin embargo, estos dispositivos dejaron de funcionar tres días después de su puesta en marcha, presuntamente, por un problema técnico que no fue tenido en cuenta.

“Por favor alcalde Luis Negrete en varias ocasiones hemos hecho el llamado para poner a funcionar las cámaras que no sirven desde octubre del año pasado. Con tristeza tenemos que decir que solo funcionaron correctamente durante tres días. Mi hijo que es ingeniero de sistemas me dijo solo con verlas que el DVR no tiene disco duro y por esa razón no funcionan. Hace varios meses cuadré una reunión con el alcalde local con el propósito de solucionar esta situación, pero no ha venido por acá”, reiteró la líder comunal.

Aragón sostuvo que el sector Central vive una situación crítica en materia de seguridad, teniendo en cuenta que a cualquier hora del día hombres motorizados hacen de las suyas para quitarles las pertenencias a los residentes. Los principales afectados son los estudiantes del colegio Comfenalco y la Universidad de Cartagena, quienes diariamente tienen que caminar por las solitarias calles exponiendo sus vidas.

“Aquí estamos viviendo un momento muy fuerte con la inseguridad pues atracan cada cinco minutos. Los pobres universitarios que hacen sus prácticas en el Hospital Universitario del Caribe son las víctimas favoritas de estos delincuentes. Los ladrones saben que ellos caminan con sus computadores y elementos de alto valor”, comentó la presidenta de la JAC.

Por su parte, los vecinos del sector Central también hicieron un llamado al director de Distriseguridad, Luis Roa, para arreglar dos cámaras de largo alcance las cuales fueron instaladas en la calle quinta. De acuerdo con los residentes, estos dispositivos tampoco funcionan desde hace dos meses y aún no hay respuesta frente a una posible intervención que permita nuevamente ponerlas en funcionamiento.