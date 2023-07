Fedry Castillo, ‘Pinocho’, le pide garantías a Petro y a la Fiscalía para su entrega

Santa Marta

Asegurando ser inocente de los delitos que le endilgan y exigiendo garantías para su ejercicio de defensa, el exparamilitar Fredy Castillo Carrillo, conocido con el remoquete de ‘Pinocho’, entregó una declaración recientemente en la que se refirió a la decisión de una juez de la República que decidió revocar su orden de libertad, la cual habría sido dictada hace una semanas atrás en Barranquilla.

Castillo Carrillo, señalado del presunto delito de un líder ambientalista, dijo ser inocente de lo que se le acusa y que la Fiscalía en el marco de su proceso le ha “impedido” presentar sus pruebas e incluso ejercer su libre defensa.

El pasado 21 de julio del presente año, la Juez del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de la capital del Atlántico, Sheila Ortega Téllez, llevó a cabo la audiencia en la que dejó sin efecto la revocación de medida de aseguramiento ordenada por el Juez Penal Ambulante de esa misma ciudad contra Fredy Castillo Carrillo, el pasado 29 de junio del presente año.

Juez deja en libertad a ‘Pinocho’, el supuesto jefe de las Autodefensas Conquistadoras

Ante esto, el exparamilitar aseguró que hará efectiva su entrega, pero con garantías y cero dilaciones en su proceso de demostrar su inocencia.

“Para mi entrega le pido a la Fiscalía la garantía, así mismo al gobierno de Gustavo de Petro; una garantía para yo poder entregarme la justicia, ya que en este momento no encuentro la garantía. Debo decir que soy totalmente inocente por la imputación que me hicieron por homicidio de del señor Alejandro Llinás. Ahí están todas las pruebas, los soportes donde dicen claramente que no tengo ni siquiera una prueba para que la Fiscalía me lleve a un juicio”, dijo Fredy Castillo Carrillo.

Reiteró que “demostraré mi inocencia ante las autoridades competentes cuando haya lugar. Y aquí estaré presto ha presentarme siempre y cuando existan esas garantías que no vulneren mi derecho (...) también con todos los acompañamientos con el Gobierno nacional, para que haya una transparencia en mi caso”.

Hay que decir también que esta persona recordó las “reiteradas oportunidades en que me presenté ante la justicia para demostrar que no tengo pendientes ni que en mi contra reposaban órdenes de captura. Todo fue un falso montaje, falso positivo que demostraré con mis pruebas y mis abogados. Pero deben dejarme defender y no violar mis derechos como ciudadano”.