Reformas de Petro: ¿Qué ha pasado con los proyectos de Ley?

El pasado 20 de julio el país fue testigo tanto de la conmemoración del Día de la Independencia como de la instalación de la nueva legislatura del Congreso. En medio de este último evento el presidente Gustavo Petro aprovechó la oportunidad para pronunciar algunas palabras, para de esta manera dar inicio al nuevo periodo legislativo.

En la instalación de la nueva legislatura estuvieron presentes senadores, representantes a la Cámara, los presidentes de las altas cortes, la vicepresidenta, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Con esto escucharon el discurso de más de una hora del presidente.

De esta forma, el mandatario afirmó: “Casi cumplo mi primer año y este es el primer discurso para iniciar unas sesiones que prometen, en mi opinión, ser intensas e interesantes. Como ocurrió en el periodo pasado, cada uno de ustedes debe ser consciente de que el Congreso está discutiendo los temas centrales y neurálgicos que afectan la cotidianidad de cada colombiano”

Del mismo modo, mencionó que el Congreso actual no es “marginal” y que no está debatiendo leyes inocuas. Pues considera que evidentemente los legisladores no están en un país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. ”Están ustedes en el centro del país y así serán los meses que vienen. Es importante, por lo menos, tener claro para cada congresista, para cada ciudadano, y ciudadana, la posición del Gobierno, qué es lo que pretende y para dónde va. No se puede forjar esa idea a través del prejuicio”.

También aseguró que la misión de su mandato es lograr que Colombia sea una potencia Mundial de la vida. “Nosotros dijimos en campaña electoral queremos construir de Colombia una potencia Mundial de la vida. No es un eslogan de campaña como tantos. Es un concepto. Realmente creemos que Colombia, en el escenario actual de la humanidad, puede ser potencia y lo puede ser alrededor de volver la vida un eje de la lucha política y social. La vida como un concepto que entra en la política”.

Reformas de Petro:

Como fue evidente, poco después de que el presidente Gustavo Petro tomara el poder decidió impulsar varias reformas para lograr el cambio y transformación social que desea. Aunque todos sus proyectos de ley recibieron criticas, se espera que en este nuevo periodo legislativo sean de nuevo discutidos.

En cuanto a la reforma pensional y la de salud, estas tendrán que pasar por un segundo debate. Por el contrario, se ha detallado que en lo laboral y la educación se radicarán nuevos proyectos.

La reforma de la salud, que fue de las más criticadas, temidas por los colombianos y que causó la salida de varios ministros, pasó el primer debate. La misma situación se presentó con la reforma a las pensiones de los colombianos, la cual en los últimos meses fue objeto de cambios. Esta deberá ser votada por la plenaria del Senado antes que en la Cámara.

En el caso de la reforma laboral recordemos que se hundió, y por tanto, se espera que se presente una nueva con modificaciones. Incluso, esta misma reforma no alcanzó a entrar en votación en el primer debate. Los tropiezos con esta se deben a que habían desacuerdos por parte del sector empresarial, pues señalaban que podría implicar altos costos a sus compañías por temas como la jornada nocturna.

Recordemos que la reforma tributaria fue aprobada antes de que finalizara el 2022. Finalmente, sobre la reforma a la educación se conoció un borrador del proyecto de ley. el mismo 20 de julio