Corte Constitucional escuchó debate sobre la reforma tribunal

Este viernes 21 de julio se llevó acabo una audiencia pública en la corte constitucional sobre la reforma tributaria, en donde el alto tribunal escuchó los distintos argumentos expuestos en los procesos de constitucionalidad que se presentaron contra esta reforma.

Explican que la norma demandada prevé que la contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 que la explotación de un recurso natural no renovable y 361 ingresos corrientes del Sistema General de Regalías de la Constitución Política no será deducible de la base gravable del impuesto sobre la renta, ni podrá tratarse como costo ni gasto de la empresa explotadora de recursos naturales no renovables.

Entre los funcionarios citados, de manera presencial y sorpresiva, fue la saliente ministra de minas, Irene Vélez quien en una intervención corta resaltó que las regalías son un pago que debe asumir la empresa extractiva por los posibles daños ambientales que hacen al realizar su labor.

“Precisamente se debe corregir esa deducibilidad y lo que nos permite es diferenciar los reinos desde su naturaleza y, por supuesto, crear una condición de justicia que no existía antes, toda vez que por un lado las regalías responden a lo que se decía anteriormente, uno, una compensación directamente por las externalidades sociales y ambientales que se generan en los territorios extractivos”, dijo.

Por su parte esto es lo que dicen algunos oponente de la demanda entre esos Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos; “Impedir su deducibilidad de la base del impuesto de renta como se pretende genera, además, una excesiva y desproporcionada carga tributaria para las empresas, de manera equivocada considera a la regalía como un ingreso de un particular y, por ende, como parte de la base gravable del impuesto”, dijo Lloreda al pedirle a la Corte que tumbe el artículo.

La próxima audiencia será el 4 de agosto, y fueron citados miembros del Gobierno, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF); y del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.