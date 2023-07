Reforma Laboral de Petro ya no se radicará el 20 de julio, confirma presidente de Cámara

Colombia

Faltando poco menos de una semana para el inicio de la nueva legislatura, el próximo jueves 20 de julio, las bancadas de Senado y Cámara del Pacto Histórico se reunieron con el Gobierno nacional, en la Casa de Nariño, con el fin de ultimar detalles y prioridades de la agenda legislativa que se tramitará desde este nuevo periodo legislativo. Aunque se esperaba que la reunión fuera encabezada por Petro, el mandatario finalmente no estuvo presente.

Uno de los primeros cambios, precisamente, es el de la fecha de radicación de la Reforma Laboral, que se terminó hundiendo en la pasada legislatura. Una vez se archivó por falta de trámite en la Comisión Séptima de Cámara, el Gobierno había anunciado que se volvería a tramitar el 20 de julio; sin embargo, ya no será así.

“Hoy nos informa la ministra de Trabajo (Gloria Inés Ramírez) que la Reforma Laboral no se radica el 20 de julio, sino que se va a esperar un par de semanas adicionales, con unos ajustes que se están haciendo, no partiendo de cero”, afirmó el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien sin embargo dijo que “por más que algunos pretendan que esto es borrón y cuenta nueva, no. Durante el semestre pasado hubo grandes avances en la construcción de las ponencias, retroalimentado con los congresistas, así que se parte hasta donde alcanzamos a construir”.

Pero sí reconoció el representante a la Cámara que “sin lugar a dudas, hay unos ajustes que se tienen que hacer, la misma ministra nos lo expresa y lo vemos en buena hora con ese anuncio. No radicar el 20 de julio, esperar un poco más, afinar, de tal manera que cuando se radique las condiciones estén mejores de cara a la discusión y a la aprobación”.

Precisamente, otro de los motivos de esta reunión fue definir los parámetros para la recomposición de la coalición de Gobierno, en aras de lograr garantizar el trámite de las distintas iniciativas del ejecutivo en el Congreso, entre esas la mencionada reforma. Sobre este punto, precisó Racero que “lo que se ha indicado es coalición con los congresistas que en verdad estén comprometidos con la agenda de cambio”.

Según el congresista, “en todas las bancadas hay congresistas que de manera genuina quieren acompañar este proyecto, otros sin lugar a dudas no, y en ese sentido creo que la agenda de cambio se pone por encima, se pone sobre la mesa, que es lo importante, y con el Congreso vamos a trabajar de la mano de todos los partidos”.

De modo que, tal como expuso Racero al término de esta reunión en Palacio, no habrá vetos para ningún tipo de partido o sector. Los acercamientos se han retomado con los liberales, La U y los conservadores, quienes pertenecieron a la coalición hasta hace unos meses. Aparte, se definió igualmente que el Pacto, el miércoles 19 de julio, irá a un retiro programático para terminar de definir las prioridades de la agenda legislativa.