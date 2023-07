“Estamos grandecitos para decirnos las cosas”: alcalde de Bucaramanga a Petro

Bucaramanga

Indignado se mostró el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas luego de que el presidente Gustavo Petro no asistiera a los dos eventos a los que ya estaba confirmado en la capital santandereana el pasado viernes.

El mandatario de los bumangueses se sinceró sobre lo que piensa del actual gobierno y la forma en como ha trabajado el presidente de los colombianos con las regiones.

“Obviamente indignación. Uno lidera con el ejemplo, ahora en el discurso habla de un acuerdo nacional pero si ese acuerdo es sin dar la cara no veo claridad. No hay ninguna llamada, no hay ningún twitter y eso deja mucho qué desear”, dijo a Caracol Radio.

Indicó que aparentemente el presidente canceló sus dos visitas al CAI del parque San Pío y al Coliseo Bicentenario por atender la emergencia en Quetame pero que hasta el momento la ciudad no ha recibido una comunicación de la presidencia.

“Así la confianza se socava. Yo creo que hay que hablar las cosas claras, hay que decir la verdad, esto no es para andar con mentiras y creo que estamos grandecitos para realmente podernos decir las cosas como son y no hay ningún pronunciamiento claro del gobierno nacional al respecto”, agregó Cárdenas.