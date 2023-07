Por qué los perros no deberían comer nunca chocolate y cómo actuar si sucede

El chocolate parece un alimento indefenso. En realidad, lo es, pero solo para los seres humanos sin restricciones médicas.

En el caso de los perros no solo es atractivo y fácil de percibir por su agudo olfato. También causa graves problemas de salud. Incluso puede llevar a la muerte.

La razón de lo dañino que es el chocolate para los perros es uno de sus componentes, llamado teobromina. Está presente en todos los chocolates que se fabrican. Según el tipo de pureza, puede variar su nivel de concentración.

Según el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, en su diccionario del cáncer, la teobromina es “una sustancia estrechamente relacionada con la cafeína. Se usa para aumentar la cantidad de orina que producen lo riñones”.

Los expertos de esta institución aclaran que la presencia de la teobromina en el chocolate no depende de la adición de químicos durante la fabricación de estos. Es una sustancia generada durante la fotosíntesis en los árboles de cacao.

“Se encuentra en las semillas de cacao, las nueces de cola y el té. También se puede producir en el laboratorio”, explica el diccionario de la institución.

¿Por qué la teobromina hace daño a los perros?

Aunque para el organismo humano es fácil metabolizar, este componente del chocolate es pesado para el organismo de los perros.

Según el tamaño y peso de su mascota, varía la dosis necesaria para generar una intoxicación.

Al ingresar al sistema de los animales, la teobromina se hace difícil de digerir. Por esta razón se acumula en el organismo y circula por el torrente sanguíneo, de forma similar a como lo hace la cafeína.

Su presencia causa efectos sobre el comportamiento muscular de las mascotas. En los perros produce rigidez y alteraciones al ritmo cardiaco y respiratorio.

Solo 20 miligramos de teobromina por cada kilogramo corporal pueden causar alteraciones al organismo de un perro.

Según los expertos, 25 gramos de este componente en el organismo de una mascota de 20 kilogramos pueden causar un evento de envenenamiento. Para mascotas más pequeñas, cantidades menores pueden ser letales.

Síntomas para identificar la intoxicación

Al actuar de forma similar a la cafeína, la teobromina altera el ritmo al que funcionan los músculos del cuerpo, el corazón y los pulmones.

Genera una reacción de adrenalina que el cuerpo de los perros no logra controlar como sucede en el cuerpo humano.

Los veterinarios aclaran que la mejor forma de evitar la intoxicación de una mascota por consumo de chocolate es dejar estos productos fuera de su alcance.

La primera razón es lo atractivo del chocolate para el olfato canino. La segunda es que los efectos de la ingesta de chocolate en perros pueden tardar entre seis y doce horas en aparecer.

Si usted identifica en su mascota comportamientos como alteración en el comportamiento, hiperactividad o inquietud, este es un síntoma la ingesta de chocolate.

Otros síntomas de consumo e intoxicación son:

Aumento en el ritmo de las palpitaciones del corazón.

Temblores musculares difíciles de controlar.

Sed y jadeos exagerados.

Rigidez en las extremidades.

Convulsiones.

Los síntomas agudos, como la rigidez de los músculos blandos, pueden llevar a afectaciones en el funcionamiento del corazón y los pulmones. La consecuencia es la muerte.

¿Qué hacer si su perro consume chocolate?

En caso de identificar alguno de los síntomas de consumo de chocolate e intoxicación en su perro, la recomendación de los expertos es acudir de forma inmediata al médico veterinario.

Sin embargo, en caso de que los síntomas no sean agudos, puede optar por una alternativa para que la mascota expulse el chocolate consumido a través del vómito inducido.

Un par de métodos para inducción del vómito que recomiendan los veterinarios es el uso de carbón activado o la mezcla de agua pura y agua oxigenada.

El uso de esta última alternativa no se recomienda en caso de no tener conocimiento pleno del procedimiento. Las cantidades de los elementos, si no son las correctas para el peso del perro, pueden producir una hemorragia en el animal.

En casos graves es posible que la mascota requiera ser sometida a un lavado gástrico o la administración de líquidos y medicamentos para reestablecer al perro.

Por eso se recomienda acudir con inmediatez al veterinario y dejar como segunda opción los tratamientos caseros.

El chocolate es un alimento más que se suma a la lista de productos tóxicos para las mascotas. Entre ellos la cebolla, el aguacate, el pescado crudo y los alimentos con presencia de cafeína, según expertos veterinarios.

La mejor alternativa es tener solo el alimento de las mascotas a su alcance y evitar su cercanía con otros productos que pueden alterar el funcionamiento de su organismo.