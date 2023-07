Luis Alberto Posada desmiente participación en evento inaugural de la Feria de las Flores

Medellín

A través de sus redes sociales, el artista de música popular, Luis Alberto Posada desmintió que fuera a participar en el evento inaugural de la Feria de las Flores, el próximo viernes 28 de julio, que se llevará a cabo en la carrera 70.

“Quiero hacerle una invitación muy especial a la macarena este próximo 28 de julio, allá estaremos cantando todas mis canciones, no me voy a doblar, no voy a estar en la 70, por ahí hay una publicidad en la que me están anunciando, pero yo no voy a estar allá”, expresó Posada en su Instagram.

A través de un comunicado, la Alcaldía aseguró que ya había firmado un contrato con el empresario que “ofertó la disponibilidad de la fecha, para su actuación en el concierto gratuito que se llevará a cabo en la carrera 70 el próximo viernes 28 de julio de 2023″.

Lamentaron la decisión del artista de no participar en ese evento, sin embargo, advirtieron que se contratará a otro artista para suplir esa ausencia.

