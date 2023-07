Las reacciones sobre el discurso del Presidente Petro en la instalación del Congreso

Bogota

Diferentes sectores políticos del país se han pronunciado frente al discurso que dio el presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República, en el marco del inicio del segundo periodo legislativo.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien aseguró que el mandatario no ha entendido que ya no está en campaña, y cuestionó que en su discurso, no profundizará sobre la situación de orden público que se vive en gran partes del país.

“El pueblo colombiano está esperando soluciones concretas y en ese sentido, y con lo que expuso el día de ayer con muy pocos los resultados que puede mostrar como gestión de gobierno. Sentimos que él no está entendiendo la gran preocupación respecto al deterioro del orden público en Colombia (”...) mientras él estaba hablando veíamos cómo en distintos lugares del territorio se estaban presentando atentados por distintos grupos armados al margen de la ley”.

En ese mismo sentido se pronunció el Senador Miguel Uribe, quien criticó que mientras el presidente hablaba del fin de la guerra, varias zonas del país eran azotadas por la violencia de grupos armados.

“Definitivamente Gustavo Petro llega tarde siempre y está en el lugar equivocado. Su retórica es el resultado de un año sin ejecutorias, sin resultados (...) Y mientras declaraba el fin de la guerra, en ese mismo momento en Argelia, Cauca, había un atentado de las disidencias de las Farc”, denunció el senador.

Otro en pronunciarse fue el senador Humberto de la Calle Lombana, congresista por la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, quien aseguró por su parte que el discurso del mandatario, fue mucho más constructivo y organizado que los discursos anteriores.

“Fue un discurso de buen tono, más constructivo y organizado. Para mí, es el mejor discurso que le he oído desde la posesión”, dijo.

Sin embargo, señaló que “Una de las dificultades del Gobierno es tan poca gerencia”, y argumentó que los puntos centrales de la transición energética abordados por el presidente requieren justamente de una gerencia adecuada.