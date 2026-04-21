Ocho investigadores adelantan inspección relacionada con investigaciones de campaña Petro presidente

Caracol Radio confirmó que un equipo de ocho investigadores de la Corte Suprema de Justicia adelanta una inspección en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en el marco del proceso contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes en la campaña “Petro Presidente”.

La diligencia fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana, quien considera que podría existir una posible obstrucción por parte de la Comisión en el avance de esta investigación.

Fuentes consultadas señalaron que la inspección se centra en la revisión detallada de expedientes y documentos relacionados con el caso. Debido al alto volumen de folios, los investigadores deberán recopilar evidencia y realizar el escaneo de múltiples archivos, lo que extenderá el procedimiento durante toda la jornada.

A esta hora, los funcionarios judiciales continúan con la recolección de información clave que permita establecer si hubo demoras o irregularidades en el trámite del proceso dentro de la Comisión de Acusación.