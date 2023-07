Gamero sobre su renovación: “La junta directiva quiere, yo quiero, pero no hay desespero”

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios y vigente campeón del fútbol colombiano, se refirió en rueda de prensa a cómo van los diálogos para su renovación. El estratega samario, quien también habló de un posible regreso de Daniel Ruiz, aseguró que “no hay desespero” por arreglar su continuidad.

“Si yo tuviera desespero, hasta yo mismo fuera y me acercara a ellos, como ellos se han acercado a mí, pero yo no tengo desespero, yo aquí estoy feliz y estoy tranquilo. Uno cuando ve que las cosas están saliendo bien, cuando uno se siente bien en una parte no hay desespero, eso está claro”, comentó inicialmente sobre el arreglo de una nueva situación contractual en Millonarios.

Gamero añadió: “Que la afición entienda que la junta directiva sí me está acosando, la junta directiva sí me está apurando, ellos quieren, yo quiero, pero yo les he dicho a ellos ‘no hay desespero’. Hemos tenido una muy buena comunicación, hemos tenido buenos diálogos como para desesperarnos”.

Al respecto, el estratega samario concluyó: “repito a la afición, yo estoy tranquilo aquí, estoy feliz y ojalá que este semestre pueda ser de felicidad, y aparte de la felicidad, de tranquilidad. Antes del título yo estaba feliz, estaba tranquilo, y ahora después del título estoy feliz, estoy tranquilo y la afición también está feliz. No estoy desesperado, repito, pero sí tengo toda la intención, toda la voluntad y toda la satisfacción de que ellos quieran renovar conmigo y de que yo tenga nuevamente esta posibilidad”.

La situación de Daniel Ruiz

De igual manera, Alberto Gamero se refirió a la actualidad de Daniel Ruiz, volante bogotano que pertenece al club y actualmente se encuentra cedido al Santos, equipo donde no sería tenido en cuenta en los próximos meses. Sin embargo, el samario aseguró que dicha situación está “quieta”.

“Lo de Daniel está quieto porque él tiene un contrato con Santos. Puede que no esté jugando, pero allá está. No he tenido la noticia de que pueda venir. Disponen de él hasta diciembre. No he tenido comunicación con Daniel, últimamente no. Hasta la otra semana se cierran las inscripciones y todavía queda la semana completa para mirar qué podemos hacer”, comentó al respecto.