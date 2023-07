Episodio 2|Hora 2023: El arranque de las regionales y la baraja en el Valle

En el segundo episodio de la Hora2023, la hora de las elecciones, el análisis al arranquea la contienda y la baraja de candidatos en Cali y el Valle del Cauca. Se debatió sobre los aspirantes, las candidaturas que ya se han inscrito y las que todavía no han definido qué ocurrirá. El análisis a los retos que tendrán los nuevos gobernantes y el discurso con el que cautivarán al electorado ante los desafíos de la región. Daremos también una mirada a los riesgos y delitos electorales en medio de este proceso.

Cali, Valle del Cauca y sus 47 municipios se enfrentarán el próximo 29 de octubre a unas elecciones que tendrán como antecedente el paro nacional de 2021 y las duras críticas a la gestión del alcalde Jorge Iván Ospina en Cali, un preocupante panorama de seguridad urbana en la capital y un deterioro del orden público en el resto del departamento, en particular en Buenaventura y municipios como Tuluá. Por ahora en Cali se cuentan más de 20 precandidatos, aunque se ha llegado hablar de casi 30 aspirantes. Los nombres que más suenan por ahora son los del excandidato y concejal, Roberto Ortiz, Alejandro Eder, el exministro Wilson Ruiz, la concejal Diana Rojas, Jaime Arizabaleta, Juanita Cataño, entre muchos otros nombres. Sin embargo, a 10 días de que cierre el periodo de inscripción de candidatos, Cali cuenta con una sola candidata registrada: la exsecretaria de Salud de la capital, Miyerlandi Torres que recogió cerca de 210 mil firmas. Una reciente encuesta de la firma JPG consultó sobre la intención de voto en la ciudad: la lidera Roberto Ortiz con el 32,3 por ciento, el voto en blanco con 14, le sigue Alejando Eder con el 13,8 y en cuarto lugar Wilson Ruiz con el 13 por ciento.

En el panorama departamental hay al menos unas 10 candidaturas por ahora. Se espera la inscripción de Dilian Francisca Toro como candidata el próximo 27 de julio; la recién llegada de Tulio Gómez a la contienda, pues se esperaba que su candidatura fuera a la alcaldía de Cali. Mientras que en el Conservador la puja está entre el concejal Fernando Tamayo y el diputado Jhon Jairo Caicedo; tambin aprece el exdirector de la Aerocivil, Santiago Castrom, Oscar Gamboa, Luis Fernando Velásquez, entre otros. La encuesta de la que ya hablábamos ubica a Toro en el primer lugar con el 40% de la intención de voto, Tulio Gómez con el 17,5 y el voto en blanco con el 11,5 por ciento.

Ficha técnica:

Encuesta realizada por la firma JPG a 1.200 personas entre el 15 y el 16 de julio con un margen de confianza del 95 por ciento.

Lo que dicen los panelistas

Mábel Lara, periodista, exintegrante de la mesa de negociación con el Eln y analista política, explicó que no aspirará a la alcaldía de Cali porque considera que la responsabilidad de la candidatura va más allá del individualismo y de una figuración nacional, “es necesario un movimiento cívico que recupere el espíritu de lo hecho en Cali, pero las condiciones no están dadas. Escuché a mucha gente del Pacto, me invitaron y mi posición era que, si el centro que represento, así como las ideas liberales estaban allá, y había espacio más amplio donde se puede hacer un ejercicio, me apunto, pero las condiciones no están dadas”.

Resaltó que en el departamento hay un desgaste de la figura del partido de la U que ha estado presente por tres gobernaciones, “es una obviedad frente a quien ha estado en el poder en últimos años y eso le puede pasar cuenta de cobro a la U y a Dilian”. Sobre el juego político, dijo que falta definir un candidato fuerte ante el número de figuras que van por firmas y que después terminan haciendo pacto con los partidos, “es una distorsión de la democracia. Acá está en juego el estallido social y la representación del partido de la U y del Pacto”. Por último, advirtió que en Cali y Valle hay ríos de dinero en campañas electorales, “lo que uno escucha y lo que se ve es que hay mucha plata en la calle y así es difícil que movimientos cívicos avancen”.

Carlos Arias, experto en comunicación política, profesor en la Universidad Externado y socio fundador de la Firma Estrategia&Poder, señaló que conociendo la favorabilidad de Dilian Francisca, lo de Tulio es muy llamativo y atractivo porque a pesar de ser reconocido, para la audiencia él es el presidente del América de Cali, pero también tiene nexos empresariales con clase política, “Dilian lo dobla, pero él nunca ha participado en política. Hay imágenes desgastadas como la de Gamboa, ya ha hecho varios intentos y no cuaja y eso dispersa el voto entre los que sí son importantes”.

Sobre asuntos como la seguridad, comentó que puede haber discusión de política pública en seguridad, “pero el ciudadano quiere que alguien de alguna forma mesiánica entre a solucionarle los problemas y ahí se pueden cometer errores”, en ese sentido, afirma que al ciudadano hay que tocarle los sentimientos y, que desafortunadamente los candidatos recogen ese sentimiento de miedo y desesperanza.

NOTA: el panelista señaló que la firma para la que trabaja ha acompañado las campañas de la exgobernadora Dilian Francisca y del partido de la U.

Para Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en asuntos de seguridad, si bien hay candidatos muy buenos a la gobernación del Valle y a la alcaldía de Cali, queda la sensación de frustración ante la renovación de las élites políticas, “cuando se mira figura por figura con posibilidades reales, ninguno es nuevo”, pues advierte que Colombia es el país que más retrasos tiene con renovación política en la región, “quien queda de segundo entra al concejo y tienen mayor posibilidad de juego, pero lo del Valle es frustrante”.

Sobre las propuestas en materia de seguridad, advirtió que el ejercicio discursivo en materia de seguridad en el Valle es mediocre, “un candidato en Cali quiere ser Bukele y no explica sobre los beneficios de la política y muchos candidatos dicen que la seguridad es lo principal y no lo explican”. También comentó que difícilmente se logra construir una política pública seria entre las propuestas de los más de 20 candidatos que hay a la alcaldía de Cali.

Santiago Torrado, corresponsal de El País América, el periódico global en Colombia aseguró que el escenario político es fragmentado y que de hecho, en figuras como Diana Rojas que puede ser algo refrescante, no se ve un mayor despegue de la candidatura. Por otro lado, comentó que hay fenómenos nacionales con clave local, “con Dilian se ve un reagrupamiento del Equipo por Colombia de las elecciones del año pasado, en el caso de Fico y Char se piensa como plebiscito un plebiscito por el gobierno Petro, pero Dilian no; es interesante ver qué va a pasar con ella”.

En entrevista, Alejandro Sánchez, director Ciencia Política Javeriana y coordinador MOE Valle, aseguró que entre los riesgos electorales que tiene el departamento para estas elecciones, se puede ver el costo de las campañas, pues asegura que al tener tantos partidos en la contienda, las campañas se vuelven costosas porque habrá muchas opciones para escoger entre los 34 partidos que tienen personería para estas elecciones.

En términos de seguridad, explicó que la MOE ha evidenciado que la violencia letal ha crecido 33% en el departamento durante el periodo electoral, pero advierte que esta violencia se tiene que ver desagregada por las regiones, “en el norte de departamento hay bandas como la Cordillera o los Flacos, si uno baja al centro del departamento el caso de Tuluá, está la Inmaculada y su expansión y lo que genera, mientras que en el sur en Jamundí, es complejo porque la disidencia “Jaime Martínez” tiene control en la zona alta de la cordillera Occidental y que busca rutas para las economías ilícitas; hay violencia letal con múltiples dinámicas en diferentes regiones”, concluyó.