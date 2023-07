Emanuel Olivera: “Cuando me hablaron que Junior estaba interesado, no dudé en venir”

Emanuel Olivera fue uno de los refuerzos del Junior de Barranquilla para el torneo que ya está en juego. El argentino regresó al fútbol colombiano luego de haber quedado campeón con Atlético Nacional en el primer semestre del 2022 y tras haber pasado últimamente por Banfield.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el defensor de 33 años se refirió a sus primeras impresiones en la institución tiburona. Asimismo, contó cómo se produjeron los acercamientos para cerrar el fichaje e hizo un balance del primer partido que fue derrota ante Águilas Doradas.

Sobre su llegada al equipo rojiblanco, comentó: “Yo estaba con Banfield y mi empresario me dio la noticia, se habló con Héctor y para mí fue una noticia muy buena en lo personal, el nuevo reto que me ha gustado mucho. He jugado acá en el fútbol colombiano y me ha toca enfrentar, es una plaza muy dura, entonces lo analicé con la familia y no lo dudé, le di el ok al empresario y gracias a Dios estamos acá”.

“Quiero hacer historia, lograr cosas importantes para la institución y en lo personal espero que salga todo bien y que a fin de año nos toque festejar a todos”, añadió.

Por su parte, si bien lamentó no haber comenzado con un triunfo en el campeonato, manifestó que deberán ganar de local en el segundo juego ante Medellín. “Queríamos ganar le primer partido y arrancar con el pie derecho. No pudimos sumar de local y toca sumar de visitante el domingo, venir a nuestra casa con los tres puntos sería maravilloso”.

Respecto a si encontró diferencias en el fútbol colombiano luego de casi un año sin jugar en el país, dijo: “Son dos clubes distintos, no he encontrado mucha diferencia, pero cuando me han dicho que Junior estaba interesado no lo dudé por todo lo que me hablaron del club, que es ordenado, exige y es competitivo. Fue mi deseo de venir y Junior es un equipo grande que tiene que estar a la altura”.

Finalmente, resaltó la forma de trabajar del entrenador Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, quien se enfoca en la zona defensiva, pero no deja de lado el ataque.

“El profe trabaja el equipo de atrás hacia adelante, si haces goles y te llegan y te hacen goles, no sirve de nada. Tratamos de ser un equipo ordenado, tratando que no nos marquen y a la vez atacar porque esa es la idea también. Si hubiésemos estado más preciso en el último pase, podríamos haber lastimado. Fue la primera fecha, nos ha costado y somos conscientes que tenemos que dar mucho más, tenemos que acompañar a nuestros compañeros, entonces esto es de todo el equipo y el partido que tenemos lo vamos a mejorar y vamos a atacar mucho más”, concluyó.