Noticias HOY 18 julio: Tragedia en Quetame; Laura Sarabia; reaparece disidente FARC y más

En la madrugada de este martes 18 de julio, se reportó una emergencia en Quetame, Cundinamarca. Sobre la 1:00 de la mañana, en la vereda El Naranjal, se registró una fuerte avalancha tras una creciente súbita en las quebradas Marcelita y Estaquecá, que ha dejado hasta el momento quince personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad, 20 desaparecidas y 6 personas lesionadas, además de varias viviendas afectadas.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se refirió a la situación que se vive en el sector y en la vía al llano en el Kilómetro 50: “Cuatro quebradas con creciente súbita simultánea que se suman al río Contador, se llevan varias veredas de El Naranjal, en el oriente de Cundinamarca. A este momento, hay catorce personas fallecidas, seis han sido rescatadas con vida que fueron remitidas al Hospital de Villavicencio y al de Cáqueza y el reporte preliminar da cuenta de 15 personas desaparecidas”.

Laura Sarabia, tras culminar la diligencia a la que fue citada en el CNE, aseguró que su rol en la campaña de Gustavo Petro era la de construir la agenda y no estaba relacionada con la financian de ésta. Aseguró que demostrará su inocencia y buen nombre.

“En esta oportunidad ante los honorables magistrados del Consejo Nacional Electoral respondí los cuestionamientos que me hicieron y di claridad sobre mis funciones y actividades realizadas en la campaña del presidente Gustavo Petro Urrego. Reiteré que mi rol en la campaña era la construcción de la agenda del entonces candidato presidencial y que no tenía relación alguna con la financiación de la campaña”, aseguró Sarabia en una declaración que entregó al final de la diligencia.

‘Antonio Medina’, jefe de la disidencia Farc Frente 28, que integra las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional, reconoció que tiene secuestradas a dos niñas, quienes habrían quedado en medio de un combate con las Fuerzas Militares de Colombia en Arauca.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Puerto Guzmán, Edison Rojas, confirmó combates entre las disidencias FARC ‘Carolina Ramírez’ y ‘Comandos de Frontera’ en la vereda 4 de Octubre que habrían dejado posiblemente entre 8 a 10 muertos.

“Ayer fueron los combates. Se habla de 10 muertos por los enfrentamientos entre esas dos estructuras en la inspección de José María, en el municipio de Puerto Guzmán”, indicó el mandatario.

Indicó que no hay presencia todavía de las autoridades. Es la misma comunidad que está trasladando esos cuerpos a Medicina Legal, sin presencia de unidades de policía judicial como ocurre en estas situaciones.

Ante el anuncio que hizo la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, de enfocar su investigación sobre falsos positivos en una fase nacional y no abrir más sub-casos regionales, las organizaciones que representan a las víctimas ven con buenos ojos este proceso sí se llega a los máximos responsables, pero como la JEP no tiene competencia directa sobre por ejemplo expresidentes o exministros, le hacen un llamado a la justicia ordinaria para que avancen en estas investigaciones y que este proceso no lleve a más impunidad. Así lo explica Sebastián Escobar, abogado de Víctimas e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

“Esperamos que la metodología que se adopte facilite una participación más activa de las víctimas y es importante analizar el rol que podría tener la Fiscalía para brindar respuestas en estas situaciones que no constituyen hechos ilustrativos”.

Esta diligencia se llevará acabo el próximo viernes 28 de julio ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema en donde el alto tribunal busca establecer si la congresista tuvo nexos ilegales con la extinta guerrilla de las Farc.

Y es que entre las pruebas que tiene la Corte, hay testimonios que señalan que Córdoba utilizó la mediación y liberación de secuestrados con fines políticos, incluido el caso de Ingrid Betancourt, cuando fue liberada en 2008 por medio de la Operación Jaque.

Multas: Conozca los tipos de sanciones y las cifras a pagar por cada una

En Colombia las personas pueden llegar a ser multadas cuando desarrollan ciertos comportamientos que perjudican el bienestar y la convivencia de la sociedad. Para garantizar que haya un sano comportamiento, el Estado ha determinado ciertas normas para regular las acciones y multar a quienes con su actuar van en contravía de una sociedad armónica.

La función de regular y estar al tanto del comportamiento de los colombianos es desarrollada por la Policía. Esto por medio del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en donde se estableció en 2016 las situaciones en las que se puede multar a las personas.

EPM reconoció que todavía no tiene claro el mecanismo que se implementará para evitar que los usuarios paguen el congelamiento de tarifas anunciado por el alcalde Daniel Quintero para este segundo semestre de 2023.

Diana Ruiz, vicepresidente ejecutiva de Finanzas e Inversiones de EPM le explicó a Caracol Radio que todos los directivos están trabajando para evaluar el camino que permita cumplir con lo aprobado por la Junta Directiva y el alcalde.

El antioqueño Rigoberto Urán, quien se encuentran participando en su décima edición del Tour de Francia, se mostró autocrítico con su actualidad y la del ciclismo colombiano y aprovechó para hacer un pedido especial al Gobierno Nacional, una vez terminada la contrarreloj de la etapa 16 de la carrera.

Rigo, de 36 años, figura en el puesto 77 de la general a 3h07′20″ del líder el danés Jonas Vingegaard, ante esto reconoció que sus sensaciones no han sido buenas. “No he tenido las mejores sensaciones, hay días en los que he sufrido bastante, pero vamos hasta el final dándola toda”

