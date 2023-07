Rigoberto Urán hace un llamado al Gobierno Petro: “Que apoyen a los muchachos”

El antioqueño Rigoberto Urán, quien se encuentran participando en su décima edición del Tour de Francia, se mostró autocrítico con su actualidad y la del ciclismo colombiano y aprovechó para hacer un pedido especial al Gobierno Nacional, una vez terminada la contrarreloj de la etapa 16 de la carrera.

Rigo, de 36 años, figura en el puesto 77 de la general a 3h07′20″ del líder el danés Jonas Vingegaard, ante esto reconoció que sus sensaciones no han sido buenas. “No he tenido las mejores sensaciones, hay días en los que he sufrido bastante, pero vamos hasta el final dándola toda”

Y añadió de la contrarreloj de este jueves: “Era un día raro para mí porque no tenía que hacerla rápido, me vine despacio, disfrutando la crono. Es raro hacer una crono a ese ritmo después de tantos años”.

Rigo fue autocrítico: “Si hubiera sabido que me iba a ir tan mal en el Tour no hubiera venido. Pero me gusta, trato de dar lo mejor y respeto mi trabajo. Siendo realista y con los pies en la tierra, pero siempre le he dicho a la gente que hay que soñar, lo peor que pase es intentarlo y fallar. Los dos son corredores muy experimentados, aunque yo apuesto por Pogacar”.

Un llamado al Gobierno

Tal y como lo había hecho tiempo atrás, Rigo volvió a criticar el presente del ciclismo colombiano e hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro. “Queremos dar mejores resultados, pero esta es la realidad. Estamos viendo un ciclismo evolucionado. Los niños de 12 y 13 años tienen que cambiar la forma de entrenar, ir más a la pista, la forma en el gimnasio, la rehabilitación, la alimentación”.

“Una de las cosas más importantes es la inversión del Gobierno, que apoyen a los muchachos. Para uno mejorar tiene que estar con los buenos, desde los juveniles. Un pelado de 20 años ya es viejo para venir acá porque el que está ganando el Tour tiene 21 y 22 años”, añadió al respecto.