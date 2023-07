Justicia ordinaria debe avanzar en investigar y sancionar a vinculados en falsos positivos

Bogotá

Ante el anuncio que hizo la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, de enfocar su investigación sobre falsos positivos en una fase nacional y no abrir más sub-casos regionales, las organizaciones que representan a las víctimas ven con buenos ojos este proceso sí se llega a los máximos responsables, pero como la JEP no tiene competencia directa sobre por ejemplo expresidentes o exministros, le hacen un llamado a la justicia ordinaria para que avancen en estas investigaciones y que este proceso no lleve a más impunidad. Así lo explica Sebastián Escobar, abogado de Víctimas e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

“Esperamos que la metodología que se adopte facilite una participación más activa de las víctimas y es importante analizar el rol que podría tener la Fiscalía para brindar respuestas en estas situaciones que no constituyen hechos ilustrativos”.

La Jurisdicción Especial para la Paz lo que hace es adelantar toda la investigación y de encontrar mérito, compulsará copias, a la Fiscalía para investigar a exministros y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investigue a los expresidentes. Recordemos que eventualmente pueden ser llamados como testigos el expresidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en calidad de exministro de Defensa.

Para las víctimas con todo el material probatorio de los 6.402 casos de falsos positivos la justicia ordinaria debería ser más ágil es sus procesos para que las víctimas tengan justicia para sus casos y que la JEP con su nueva metodología no se quede intentando demostrar resultados a partir de la identificación de unos pocos “máximos responsables”.