Liverpool no pretende aceptar ofertas por Luis Díaz

Luis Díaz en entrenamiento con el Liverpool (Photo by Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images) / Andrew Powell

Mientras el Liverpool se encuentra en pretemporada en Alemania, los rumores del mercado de fichajes siguen siendo el pan de cada día. En esta oportunidad fue el nombre de Luis Díaz el que generó revuelo luego de que el diario Record de Portugal diera a conocer el interés por parte de un equipo de Arabia Saudita en contar con sus servicios.

Se trata del Al Hilal, el equipo más ganador de la Liga Saudí que actualmente dirige el portugués Jorge Jesús. De hecho, se habla que la motivación del equipo por Díaz radica en el gusto que tiene el entrenador por el jugador. Sin embargo, en la misma publicación fueron enfáticos en que la transferencia era poco viable.

Desde Inglaterra se conoció que Liverpool “pretende rechazar cualquier oferta por Luis Díaz ante el interés del Al Hilal, que está dispuesto a pagar alrededor de 50 millones de euros”, informa el medio The Athletic. El equipo Red no tiene intención en vender y tampoco hay indicios de que el jugador tenga algún interés en mudarse al Medio Oriente.

El futbolista de la Selección Colombia llegó en enero de 2022 al club, por lo que apenas ha disputado una temporada y media, en la cual ha disputado 47 partidos (33 como titular), aportando 11 goles y repartiendo 7 asistencias. Lucho es del pleno gusto de Jurgen Klopp, quien lo considera importante para su estructura, además, tiene contrato con el equipo inglés hasta 2027.

El fútbol árabe se ha vuelto un destino seductor, comenzando por Cristiano Ronaldo que fue el primer gran nombre que desembarcó en dicho país. En el presente mercado, han llegado jugadores como Karim Benzema, Ngolo Kanté, Sergej Milinkovic-Savic, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Rubén Neves, entre otros.

¿Cómo es la pretemporada del Liverpool?

El cuadro que comanda Klopp está en Alemania realizando su preparación para una nueva campaña. Posteriormente viajará a Singapur para enfrentar rivales de más envergadura y cerrará con un último amistoso en Reino Unido. El estreno por Premier League será ante el Chelsea el 13 de agosto.

Miércoles 19 de julio

- Karlsruher vs. Liverpool (BBBank Wildapark, Alemania), 11:30 a.m. hora colombiana

Lunes 24 de julio

- Greuther Furth vs. Liverpool (TBC Estadio, Alemania). 6:00 a.m. hora colombiana

Domingo 30 de julio

- Liverpool vs. Leicester (The National Stadium, Singapur), 4:00 a.m. hora colombiana

Miércoles 02 de agosto

- Liverpool vs. Bayern Munich (The National Stadium, Singapur), 6:30 a.m. hora colombiana

Lunes 7 de agosto

- Liverpool vs. Darmstadt 98 (Deepdale, Preston-Reino Unido), 1:00 p.m. hora colombiana