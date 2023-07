Edwin Cardona y el tierno motivo por el que jugará con la camiseta número 88 en el América

Edwin Cardona fue oficializado como nuevo jugador del América de Cali esta semana. Previo a ello, se dio a conocer una foto del volante antioqueño junto a su hijo luciendo la camiseta número 88, con la que jugará este semestre y la cual tiene una dedicatoria a su pequeño.

En entrevista con Win Sports, el antioqueño explicó los motivos que lo llevaron a elegir este dorsal para su regreso al fútbol colombiano. El jugador de 30 años venía luciendo la camiseta número 20 en Racing de Avellaneda.

“Fue algo muy curioso, obviamente la gente sabe la rivalidad que tiene Racing con Independiente, y mi hijo tenía un amigo en común donde vivíamos y el niño le dijo que fueran a jugar en la escuelita de él, y fue, y da la casualidad que la camiseta era igualita a la de Independiente, todo rojo, yo por eso no subía fotos de él entrenando ni los goles, por esa controversia”, contó Cardona.

Y añadió: “el niño me decía, ‘¿Papí, con qué número juego?, y yo le decía: ‘Papí, el 8 o el 10 son los que me gustan, porque de pronto son los que más he usado’ y ya estaban ocupados, y me dice ‘quiero jugar con el 88′”.

“Cuando se dio la noticia del club (América), cuando le mostré la camiseta, me dijo ‘¿Es el mismo equipo donde yo jugaba?’, yo le dije ‘no, es otro’. Me dice ‘bueno, juega con el mismo número que yo usaba allá'. Entonces como para recordar esae pasado del niño allá, porque estaba muy triste de dejar el club, estaba jugando muy bien, estaba acoplado con los amiguitos, era uno de los referentes del equipo, lo querían mucho ahí. Cuando se iba a los niños le decían que no se fuera, que se quedara, que si lo podíamos dejar. Entonces eso es en conmemoración a él, yo creo que ellos son los que más sufren, los niños y el número es dedicado al niño por eso. Ya estamos a pases, ya no le debo nada”, concluyó al respecto.

América de Cali es el cuarto equipo colombiano donde milita Edwin Cardona, tras Atlético Nacional, equipo donde debutó, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla. Su último club en el país fue el cuadro Verdolaga en el 2014.