Indígenas de la Sierra Nevada fueron alfabetizados por la Gobernación del Magdalena

Santa Marta

Yo Sí Cambio, Todos Alfabetizados’ llega incluso hasta la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas del Magdalena, para alfabetizar a miembros de comunidades indígenas. En esta oportunidad el turno fue para la etnia Chimila, en el asentamiento Ette Ennaka Naara Kajmanta, desde donde sus beneficiarios expresaron su emoción de saber leer y escribir.

Este programa, liderado por la Gobernación del Magdalena, en cabeza de Carlos Caicedo Omar, certificó a 52 indígenas, quienes hoy poseen las habilidades, conocimientos y destrezas para desarrollar sus distintas tareas cotidianas.

“En todo el Departamento, el Gobierno del Cambio enseñó a 32.916 ciudadanos, entre adultos mayores, indígenas, población en condición de discapacidad, campesinos, pescadores, vendedores informales, madres cabeza de hogar, desplazados y comunidad en general”, señaló la Gobernación.

Por su parte, Berta Granados, miembro de la comunidad, imaginó que una persona mayor no podía aprender, pero este programa ahora le permite asegurar que “si uno presta atención y ve los beneficios de Alfabetización puede entender las clases. Estoy muy agradecida y contenta por esto”.

32 mil personas de Magdalena ya saben leer y escribir gracias a programa de alfabetización

Ella, explica que nunca había podido estudiar, y luego de tener esta gran oportunidad, expresa su gratitud al gobernador Caicedo. “Estoy muy agradecida con él por incluirnos a los adultos mayores. De verdad, necesitábamos esto, estamos felices y esperamos que sigan con este programa”, dijo.

A su turno, María Elena Jiménez, de 61 años, destacó el compromiso, dedicación y acogida de la comunidad ancestral para asistir a las clases para adultos.

“Ese programa me gusta porque nunca fui al colegio; mi madre no me llevó a la escuela para yo aprender, pero en estos meses aprendí a contar hasta dos millones, lo que antes no hubiera podido hacer”, subrayó Jiménez.

Estas son dos de las personas que superaron la condición de analfabetismo, gracias a las gestiones del gobernador Carlos Caicedo Omar, quien las invitó a continuar su proceso formativo en las instituciones educativas del Distrito de Santa Marta y posteriormente, acceder a las Becas del Cambio y continuar transformando sus condiciones de vida.