En Ciudad Jardín aseguran que solo hay seis Policías para atender más de 15 mil habitantes

Habitantes del barrio Ciudad Jardín de la comuna 5 de Cúcuta expresan preocupación ante el aumento de los hechos delictivos en esta zona de la ciudad, donde cuentan con un CAI de la Policía que solo tiene, según la comunidad, seis uniformados para atender a más de 15 mil habitantes que también prestan el servicio en barrios aledaños.

“Se ha venido presentando de nuevo la reiteración de la parte delictiva, esto debido a la falta de seguridad, en reiteradas veces le hemos hecho el comunicado al sargento que nos acompaña en el CAI (...) es difícil un solo cuadrante para tantos barrios”

“Hemos tenido la pretensión, pero no hemos tenido la escucha de parte de ellos, porque no se sabe qué sucede con esta situación que se viene presentando a nivel general con la alcaldía de Cúcuta, a pesar de que se le ha hecho muchas peticiones, pero la recepción como tal no se ha escuchado”

En esta comunidad piden que se “aumente el pie de fuerza y que en Ciudad Jardín tengan otro cuadrante adicional, porque es difícil atender varias situaciones a la vez. Un solo cuadrante es muy difícil para todos barrios”

También solicitan cámaras de monitoreo de las autoridades, para brindar mayor seguridad a los más de 15 mil habitantes de algunos barrios de la comuna 5 que dependen de este cuadrante.