Paz total: entre ceses al fuego e inicio de conversaciones

En Hora20 el análisis a los hechos de coyuntura del inicio de semana. Primero, el debate sobre los avances que tiene la paz total ante los protocolos de cese al fuego con el Eln que se conocieron este fin de semana, el impulso que toma el proceso de paz con el Estado Mayor Central y el inicio del diálogo socio-jurídico entre las bandas criminales en Buenaventura. Después una mirada al inicio de la cumbre Unión Europea-Celac en Bruselas, de las oportunidades que tiene Colombia en este escenario y de la importancia del encuentro.

El proceso de paz total del gobierno nacional que implica abrir negociaciones política y jurídicas con distintos actores armados, empieza a tener varios avances en tres de sus frentes. El primero de ellos y el más reciente, el inicio de las conversaciones socio-jurídicas en Buenaventura entre los Shotas y Espartanos, un impulso al sometimiento después de los días de violencia que se vivieron en la ciudad puerto y de los tres homicidios en menos de 24 horas de este fin de semana. Mañana iniciará el espacio de conversación socio-jurídico, el segundo de paz urbana después del instalado en la cárcel de Itagüí el pasado 2 de junio que busca desarmar a 14 mil jóvenes. El proceso en buenaventura está concentrado en dos bandas que cuentan con más de 1.700 personas, el proceso estará acompañado por la Iglesia Católica, la oficina del Alto Comisionado para la Paz y a las partes involucradas, pero sin ley de sometimiento.

El otro proceso es el del Eln que este fin de semana junto con el Gobierno dieron a conocer los protocolos que regirán el cese al fuego que iniciará el 3 de agosto y del inicio del capítulo de participación de la sociedad civil en el proceso. El mecanismo de monitoreo y verificación estará integrado por la iglesia católica, el gobierno junto con la oficina del alto comisionado para la paz y las Fuerzas Militares, el Eln y Naciones unidas que tendrá la vocería. Serán 32 instancias: una nacional, nueve regionales y 22 locales en los que queda prohibidas actividades como confrontación armada, homicidios, obstaculización del mecanismo, homicidio, secuestro, violación y desplazamiento. Por el lado de la participación, se creará el Comité Nacional de Participación que tendrá 81 integrantes de movimientos sociales, gremios y organizaciones, habrá 15 encuentros nacionales, nueve regionales y estará dividido en cuatro fases.

Por otro lado, la negociación con el Estado Mayor Central podría iniciar en tres semanas después de que la semana pasada el gobierno anunciara su equipo negociador y le solicitara a la Fiscalía el levantamiento de órdenes de captura a los negociadores de la contraparte, un diálogo que se daría en medio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas contra las disidencias en Arauca que ya deja tres muertos y cuatro capturados. Sin embargo, se mantienen las polémicas, pues el gobierno anunció desde Bélgica que Venezuela es un país garante en este proceso, a lo que salió el Estado Mayor a negarlo, pues aseguran que ese tema no se ha discutido y que no hace parte de un consenso.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y directora del podcast Buceando en el Naufragio, señaló que el balance de la paz total es variado, “se habla a distintos ritmos y espacios y el gran reto que tendrá el gobierno será el de tratar de coordinar y que no entren en contradicción estos escenarios de conversaciones; esa es la dificultad de hacerlo todo”. Advirtió que hechos como lo ocurrido con Venezuela demuestran que el gobierno de nuevo sigue anunciando de manera unilateral cosas pronto, lo cual, termina generando tensiones innecesarias, mientras que, sobre el detalle del cese, comentó que se da prerrogativa, “el gobierno unilateralmente no puede dar por suspendido el cese si hay una violación y se termina por decir que es la mesa la que decide y que se tiene que negociar la suspensión de el cese al fuego; eso es algo un poco raro”.

Sobre la cumbre Celac-UE dijo que, ante pérdida de espacio de Europa en América Latina, es una señal de un regreso que cree necesario, “se anunciaron $45 mil millones de euros en la región, intentan suplir y ganarle espacio a China”.

Para Camilo González Posso, director ejecutivo de Indepaz y jefe de la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central, es importante distinguir lo socio-jurídico, a lo que es con el Eln que es un diálogo de paz y también comparado con el proceso socio-jurídico del clan del Golfo, “sí hay un marco jurídico, hay un código penal, hay disposiciones que permiten rebajas de penas, beneficios por colaboración, hay un marco para procesos individuales, lo que no se ha tramitado es una normatividad para procesos de incorporación colectiva mediante beneficios penales y normas jurídicas especiales; pero sí se puede avanzar en el caso de Buenaventura por la vía individual”.

Sobre el panorama de violencia, comentó que hay situaciones críticas, “hay un acumulado de 52 masacres y cada que miremos la fotografía hay que ver la tendencia para poder decir que, en temas como homicidio de líderes, en 2023 terminará por debajo del 2022 que estuvo por debajo del 2021. Desde gobierno Duque ha habido tendencia a desacelerarse homicidio de líderes”. Sobre el cese al fuego, comentó que hay un riesgo que se tiene en el modelo de negociar a partir del cese al fuego es que, a partir de cada evento, quede la percepción de que se está fracasando, “hay una sensibilidad y por eso se puede caer en peligro de quedarnos en discusión de si se cumple o no”.

Alirio Uribe, representante a la Cámara del Polo por Bogotá, advirtió que la creación del Comité Nacional de Participación que ya tiene un cronograma permite avanzar en ejes del proceso de paz con el Eln, “la verificación será posible y será ciudadana, estará la iglesia y la comunidad internacional y evitará que se cometan errores como en el pasado”. Destacó que el proceso en Buenaventura tiene avances, así como el proceso de Quibdó con tres grupos.

Insistió que la verificación va a ser amplia por cuenta del papel de medios, afros, indígenas, empresarios que van a decir si se cumple o no el cese por parte del Eln, “obviamente lo que se establece es unas condiciones porque hay glosario de cuándo hay actividades ofensivas, defensivas y lo que tiene que ver con DIH y reglas generales”.

Para Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y cofundador de Visión Colombia 2022, las famosas inversiones sociales que intentan opacar causas eficientes del conflicto, como ocurre en Buenaventura, no se darán por tres razones: cuantías son insuficientes, por ineptitud del gobierno y por la corrupción que impera. También comentó que los beneficios penales que hoy en día existen son atenuantes, “está el principio de colaboración y distintos beneficios en materia criminalística, pero son insuficientes; eso no lleva a que delincuentes rompan estructuras del crimen”. También resaltó que la sociedad independiente de estrato, de su condición, puede empezar con la moneda del escepticismo ante los proceso de paz y, “eso pone el techo alto a negociadores, no es solo demostrar voluntad de paz con victorias tempranas, sino que el Estado debe partir del supuesto de que con quien está negociando no tiene voluntad de paz y que son criminales. No se puede decir a través de protocolos de la pedagogía que el uso del lenguaje debe favorecer per se una actividad criminal”.