La Agencia Nacional de Tierras alerta a las comunidades por riesgo de estafas en Huila

Neiva

La entidad recuerda que todos los trámites de la reforma agraria son gratuitos y que nadie tiene porqué cobrar dinero, ni pedir bonificación alguna. Las personas pueden informar sobre estos hechos a la ANT a través de los canales oficiales de la Agencia.

La Agencia Nacional de Tierras – ANT advierte sobre el riesgo de estafas por falsos tramitadores en diferentes regiones del país, en especial, en el departamento del Huila, en municipios como La Plata, donde personas inescrupulosas les están cobrando dinero a los campesinos por la supuesta gestión de trámites y entregas de títulos de tierra.

Recientemente la máxima autoridad de tierras en el país denunció que están usando el nombre del Director General y asesores para estafar a quienes ofertan tierras al Estado, en lo que se trataría de una red criminal, la cual engaña a propietarios privados que quieren vender sus predios para la Reforma Agraria.

Gerardo Vega Medina, director general de la Agencia Nacional de Tierras, hizo énfasis en que la entidad no tiene intermediarios y no cobra por los trámites. Y agregó: “Invito a las comunidades a denunciar a personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios de la ANT o por supuestos facilitadores a cambio de dinero y hago un llamado para que no se dejen engañar por falsos tramitadores que les prometan tierras”.

Las personas que han sido víctimas de estas estafas pueden denunciar los hechos ante la fiscalía general de la Nación. Asimismo, pueden informar a la Agencia Nacional de Tierras sobre.