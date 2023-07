Trucos para conservar la comida por más tiempo en clima caliente

Diferentes tipos de alimentos como carnes, lácteos, vegetales, huevos y demás son bastante susceptibles a dañarse, más que todo, en zonas de clima caliente. Con esto hay que tener mucha precaución, puesto que si no se da cuenta y consume alguna comida en mal estado, pude ocasionarse una intoxicación por las toxinas presentes en la descomposición de los mismos.

Por esta razón, es importante tener en cuenta cuáles son los alimentos más delicados y cómo conservarlos de la mejor manera. Aquí le daremos algunos consejos y trucos para que la comida le dure mucho más tiempo en tierra caliente.

Trucos para conservar la comida en clima caliente

Antes de saber bien cómo almacenar los diferentes tipos de alimento, hay que entender que su descomposición se presenta por el incremento de bacterias en los mismos, las cuales después de un tiempo originan toxinas que son perjudiciales y peligrosas para los seres humanos.

El tiempo de este proceso se reduce en tierra caliente, puesto que la humedad y el calor hacen que la comida se dañe mucho más rápido de lo normal. Esta es la razón por la cual los métodos de conservación son tan fundamentales al momento de guardar alimentos, teniendo en cuenta que no todos son iguales, que se descomponen de maneras diferentes y su tiempo varía.

Aquí le dejamos una lista con los más delicados para un clima caluroso y su forma más apropiada de almacenamiento:

Pescados y derivados: Ya sea que se trate de productos de mar, o peces de río, en tierra caliente no hay que correr ningún riesgo. Lo recomendado para este tipo de productos es comprarlo de la manera más fresca posible y refrigerarlo de inmediato si se va a consumir el mismo día o congelarlo si es para después. Lo más importante es nunca dejarlos a la intemperie y si están empacados al vacío, mucho mejor.

Lácteos: Se trata de uno de los alimentos más delicados para clima caliente. Para el caso de los líquidos hay que refrigerarlos tan pronto se compren y nunca dejarlos por fuera. Los quesos, si es mejor conservarlos dentro de un envase para protegerlo de cualquier patógeno externo. Recuerde que es crucial mantenerlos refrigerados en todo momento.

Huevos: Con este alimento hay que tener especial cuidado por el tema de la salmonella, ya que en clima caliente es mucho más posible que este presente en estos. Por esta razón también es crucial que se mantengan en refrigeración y procurar que se mantengan allí, porque los cambios de temperatura hace que por dentro se condensen ocasionando gérmenes y bacterias en su interior. También se recomienda mantenerlos en un envase o con protección de lo externo.

Carnes: Ya sea de res, cerdo o pollo, la carne y el calor no se llevan muy bien, esto porque básicamente se está hablando de un animal que murió y este tipo de climas no ayudan mucho a su conservación. Lo primero es saber muy bien dónde la compra y procurar que no tenga contacto con contaminantes hasta que se lleve a congelar lo más rápido posible si no se prepara al instante. Para esto lo mejor es empacarla al vacío para protegerla en todo momento.