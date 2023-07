Alexis Márquez aclara el rumor de supuesta agresión de Teófilo contra un compañero

Alexis Márquez, director técnico del Atlético Bucaramanga, que venció en condición de vistante al Envigado FC en el Estadio Polideportivo Sur, habló con Deportes Caracol Sábado sobre la primera fecha del nuevo semestre de la liga colombiana y compartió sus opiniones sobre el futuro de Teófilo Gutiérrez.

Finalizado el primer partido, los hinchas de Bucaramanga esperan que Alexis Márquez haga con su equipo lo mismo que logró dirigiendo al Deportivo Pereira. A pesar del triunfo del equipo santandereano frente a Envigado, el profesor Márquez resaltó que hay aspectos por mejorar de cara al siguiente partido y más aún si esperan resultados sobresalientes y enfatizó en la importancia de la gestión del camerino para sacar adelant al equipo.

Además, el profesor defendió a Teófilo Gutiérrez, desmintió que sea un jugador indisciplinado y afirmó que a pesar de ser lento, debido a la dificultad que ha tenido para mantenerse en un peso ideal, la compensa con la velocidad mental que lo caracteriza. Y, respondiendo a los rumores de que el jugador podría ir al Deportivo Cali o al Junior de Barranquilla, Márquez afirmó que se encontraba en buenas condiciones físicas hasta el momento en el que trabajó con él.

Estas fueron las declaraciones del director técnic odel Atlético Bucaramanga, Alexis Márquez:

Actualidad en Bucaramanga

Pasado en el Deportivo Pereira: Yo creo que uno donde está tiene que dejar una marca, y la marca que se dejó en Pereira fue importante. Ahora estamos en este reto acá muy bonito y la idea también es conseguir cosas importantes con la institución.

Desempeño de Emanuel Zagert en el primer partido: No solo el gol que él hace sino el gol de Dairon Valencia que depronto es un poquito más conocido en el ámbito del torneo de la B, es un jugador colombiano. Pero Zagert sí era muy desconocido para todos nostros e hicimos un estudio detallado entre el presidente, el hijo del presidente, los gerentes que tenemos y mí persona. Estuvimos analizando varios jugadores extranjeros en esa posición y creo que al final llega Emanuel con buenos números, un jugador aguerrido, un jugador que le gusta el área y afortunadamente ayer en su debút hace su primer gol.

Adaptación de los nuevos jugadores: Eso va muy ligado al trabajo físico. Nosotros tenemos una metodología de trabajo, donde el trabajo físico se hace con balón, entonces por ahí mismo le va impregnando uno la idea de juego al grupo de jugadores. Jugadores que ya venían del semestre pasado y los nuevos que llegan, entonces a medida que se van dando las sesiones de entrenamiento siempre los trabajos que se van haciendo con balón, van también encaminados a la parte táctica y esto hace que los muchachos entiendan un poco más rápido la esencia de lo que queremos dentro del terreno de juego. Afortunadamente, se viene haciendo un buen trabajo, se inicia bien, pero sabemos que este es el primer partido y que no le podemos aflojar.

Importancia de la gestión del camerino: Así esté uno con varios títulos encima, una insitutción con varios títulos encima o como depronto estamos nosotros en este moento aquí en Bucaramanga, sin ninún título a nivel de torneo de liga, siempre va a ser importante darle un buen manejo, van a haber momentos difíciles. En el fútbol es contadito el equipo que tiene un buen torneo de principio a fin y en esos momentos críticos hay que tener calma. Creo que nosotros, en la parte técnica, tratamos de darle un buen manejo a eso, la parte mental, la parte colectiva que el jugador se sienta cómodo, que sienta que tiene que trabajar por el compañero y que a la hora de enfrentar a un rival complicado, no se van a hacer las cosas fáciles, pero se va a tener una fuerza interior que hace que todo fluya de buena manera. Ayer enfrentamos a un Envigado joven, aguerrido, con mucho ímpetu y lo supimos sobrellevar en los momentos en que ellos tuvieron la pelota y fuimos muy efectivos nosotros cuando la teníamos y afortunadamente conseguimos esos primeros tres puntos por fuera.

¿Qué le falta al Atlético Bucaramanga? Depronto regalar por momentos la posesión del balón. En un partido siempre el rival te va a coger el balón, pero nosotros esperamos que no sea con tantos minutos que lo sostengan ellos. Sí, puede ser intermitente, tratar de incomodar bastante. En el primer tiempo, sobre algunos pasajes, Envigado nos cogió la pelota, más que todo después del primer gol de nosotros. Iniciando el segundo tiempo también nos cogieron la pelota. En el gol de ellos, nosotros movemos un poco el equipo, no en estructura, sino en cambios posicionales de jugadores que ingresan y nos ayudan a contrarrestar esas ganas que colocó Envigado para poder llegar al empate y luego nosotros podernos ir en ventaja. Creo que hay que ser un poquito más efectivos a la hora de tener el balón, hemos trabajado bastante con la pelota, como lo decía, desde el primer día siempre se ha trabajado con el balón y esperamos que eso se refleje dentro de la cancha. Ayer hubo momentos de muy malas entregas que el rival aprovechó, pero siempre hemos dicho que cuando hay una equivocación siempre tiene que haber alguno que la resuelva, en lo individual o lo colectivo. En el partido se resolvieron esos errores. Hay cosas que hay que seguir manejando, es el primer partido y sabemos que para lo que queremos hay que seguir evolucionando.

Caso Teófilo Gutiérrez

¿Aún puede Teófilo Gutiérrez aportar a un equipo de fútbol? Yo creo que con Teo nosotros tuvimos una muy buena relalción, creo que tiene un estigma en muchas partes del país donde no lo tienen “bien referenciado”, pero yo tengo que hablar por lo que viví con él aquí en Bucaramanga. Cuando llegamos a la institución él ya había bajado de peso. Tengo entendido que él sí había estado elevado de peso pero a medida que fueron pasando las sesiones de entrenamiento, él comenzó a ponerse a tono, yo lo utilicé en la última fecha contra el América, acá de local donde ganamos, lo utilicé en todo el partido. Es un jugador que en el camerino, en lo personal tengo que decirlo, colabora bastante, es un jugador que quiere ganar, tiene muchos títulos a su espalda y él quiere continuar con eso. Entonces yo tengo que hablar por lo que viví, no voy a hablar por cosas pasadas y creo que donde esté él puede aportar estando bien físicamente. Acá lo hizo bien hasta el último partido y si se le da la opción de estar en otra instuitución, siempre voy a querer que a él le vaya de muy buena manera, porque para mí es un gran jugador y una gran persona.

Opinión sobre los rumores sobre Teófilo Gutiérrez: Pasaban cosas con él que se las maximizaban, acá con nosotros en una práctica tuvo un golpe con uno de los muchachos, normal, no pasó a mayores pero afuera salieron a decir que él había pordebajeado al jugador, que lo había insultado, que practicamente estuvo a punto de pegarle, se fueron a decir que trataba mal a los jugadores sub-20. Y yo decía, pero de dónde salen con todo eso si no pasó nada, no pasó a mayores. Ha habido otros encontrones más fuertes entre otros jugadores y no ha pasado a nada, pero como es Teófilo Gutiérrez tenemos que abrir una burbuja grande sobre él y creo que no. Para mi Teo, el tiempo que estuvo trabajando con nosotros, es una gran persona un gran señor y nos colaboró mucho dentro del camerino.

¿Teófilo está de salida? Yo en este momento no sé el tema del peso cómo lo mantendrá él. Él cuando terminó con nosotros terminó bien, no terminó obeso, terminó básicamente con un peso casi ideal pero, de la última fecha a hoy pasaron muchos días y no sé, la verdad no podría decirte nada del peso de él pero lo que sí podría decirte es que él mentalmente es muy rápido para jugar. A medida que van pasando los años, pues obviamente no solo un jugador de fútbol sino cualquier persona se vuelve más lenta pero esa imposibilidad de ser tan rápido la compensa con la velocidad mental que pueda tener, es muy pícaro, vivo para jugar y mucho más cuando tiene compañeros que se asocian bien con él. Es un jugador muy simple, muy sencillo, él no es de querer sacar tres o cuatro jugadores, no. Él te controla y te entrega y con un pase te deja tres jugadores por fuera en una jugada. Entonces en base a eso es que uno trata de “utilizar”, que es una palabra que suena maluca pero, tratar de “utilizar” de buena manera a Teo dentro de la cancha.