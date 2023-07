¿Quiere que el perfume le dure todo el día? Este es el sencillo truco

Una de las cosas que nunca pasaran de moda es oler rico, por eso el mercado de perfumes y fragancias no deja de innovar y proponer nuevas opciones. Sin embargo, la elección no suele ser fácil, sobre todo cuando se siente que el aroma no perdura, a pesar de tomar varias duchas a la semana.

Ante la pregunta cómo hacer para que el perfume dure todo el día, hay varios trucos y recomendaciones que hacen los especialistas en el tema.

Algunas de las causas de que el aroma no perdure tiene que ver con el pH de piel de cada persona, para el que hay diferentes recomendaciones, la humedad del ambiente y la parte en la que se aplique.

Truco principal

Diferentes farmacéuticas y fábricas de perfumes conocidas coinciden en que lo primero que se debe tener en cuenta es la hidratación de la piel. Después de ducharse, lo ideal es aplicar crema y luego el perfume, directamente en ella.

Otros consejos

1. CUIDARLO DE LA LUZ

Una de las cosas a las que poco se les presta atención es el lugar en el que se deja el frasco, lo cual puede ser causante de que el perfume pierda sus propiedades.

Lo ideal es guardar la fragancia en un lugar fresco o en la caja donde viene, pues si le da bastante sol o recibe claridad, se ve afectado.

2. VASELINA

Dependiendo la reacción de tu piel, puede aplicar un poco de vaselina sobre las zonas donde más queda el aroma como las muñecas, el cuello, la nuca, detrás de las orejas y en los antebrazos.

3. CABELLO

Rociar un poco de perfume en el cepillo del cabello puede dar aroma adicional que perdurará todo el día; pero este debe estar seco, recuerde que incluso dormir con el pelo mojado o húmedo, puede tener diferentes riesgos.

4. NO FROTAR

La forma correcta de aplicar el perfume es sin frotarlo, una práctica muy común e inconsciente. Si se frotan las muñecas es muy probable que el perfume pierda sus propiedades.

5. NO SACUDIR

Otra práctica que no recomiendan expertos de empresas como Esika y Yanbal es no sacudir el frasco el perfume para no dañarlo. Este producto está diseñado para mantenerse quieto, así que al agitarlo entra aire y se reduce su calidad.

¿Cómo elegir un perfume?

Debe tener claro cuáles aromas son de su preferencia, descartar los que lo hostiguen.

Investigue sobre el pH de su piel, esto cambia según la edad, el género y otros aspectos. Generalmente se habla de tres tipos principales:

Ácido: el nivel de pH está entre 4.75 y 5, a este tipo de personas les queda bien los aromas dulces o amaderados.

el nivel de pH está entre 4.75 y 5, a este tipo de personas les queda bien los aromas dulces o amaderados. Neutro: el pH está entre 5 y 5.5, tienen la ventaja de ser adaptables por lo que pueden usar cualquier tipo de fragancia.

el pH está entre 5 y 5.5, tienen la ventaja de ser adaptables por lo que pueden usar cualquier tipo de fragancia. Alcalino: el pH está entre 5.5 y 5.9, por lo que les va bien con los aromas suaves y frescos.

Con esto, entendemos que no depende del precio, no por costar 400 millones de pesos quiere decir que el perfume va a funcionar, todo depende de los componentes y características de la piel de cada persona.