Fallo de La Haya, el fin del proceso y los desafíos para el archipiélago

En Hora20 el debate sobre la decisión que tomó este jueves la Corte Internacional de Justicia en el que se le puso punto final al diferendo entre Colombia y Nicaragua, lo que representa esta decisión para el país, las implicación para los raizales, las necesidades que se deben atender y los temas que quedan pendientes como la necesidad de un acuerdo entre ambos países. Por último, una mirada a lo que debería pasar con el embajador en Managua.

El diferendo limítrofe que completa ya más de 20 años entre Colombia y Nicaragua parece haber tenido punto final con la decisión que tomó este jueves la Corte Internacional de Justicia desde el Palacio de la Paz en La Haya. El alto tribunal determinó que Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental que se extienda más allá de las 200 millas náuticas que le corresponden, pues superaría la Zona Económica Exclusiva de Colombia y por lo tanto se solaparían, es decir, se juntaría la zona de Nicaragua con la de Colombia. Con esta decisión, la Corte desestimó las pretensiones de aumentar su plataforma continental más allá de lo que le corresponde bajo los argumentos de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, el cual Colombia no reconoce, y el derecho consuetudinario, pues alegaban que los criterios de límites de la plataforma eran costumbre.

Con esta decisión gana Colombia, pues no hubo modificaciones al fallo de 2012 cuando la Corte determinó que Nicaragua tenía derecho sobre 74 mil kilómetros cuadrados tras un litigio de 11 años en el que el país centroamericano alegaba derecho sobre esas aguas al no reconocer el tratado de Esguerra Bárcenas de 1928 que fijó los límites entre Colombia y Nicaragua. Tras la decisión, el gobierno de entonces abandonó el Pacto de Bogotá que fija la competencia de la CIJ sobre Colombia y alegó la inaplicabilidad del fallo. Sin embargo, hubo dos alegaciones más, la que se resolvió en abril del 2022 cuando la Corte aseguró que Colombia sí violó derechos soberanos de Nicaragua en zonas de pesca, pero donde también aseguró que Managua no había definido sus límites conforme al derecho internacional. La tercera alegación fue la que se cerró hoy, negando cualquier pretensión de nicaragua sobre las aguas, lo cual, generó en Managua una reacción en dirección a que se acogerá el fallo.

Lo que dicen los panelistas

Julio Londoño, exembajador, excanciller y miembro principal de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, planteó que el litigio no es una cosa reciente, “tras el triunfo de la revolución se proclamó que el archipiélago era de Nicaragua, que el tratado de 1928 era inválido y se ha tenido una posición coherente, pero cambiando argumentos jurídicos”. Señaló que 11 gobiernos de Colombia han estado al frente de este tema, “todos han marchado en la misma dirección, eso no es frecuente en ninguna parte con una tema que tiene características cuando cambia el gobierno”.

También comentó que Nicaragua sabe que no tiene recurso internacional a la CIJ, “ellos deben tenerlo en cuenta y medir muy bien cómo va a ser su actuación en adelante; el Caribe debe ser área de paz y convivencia entre Estados”.

Carlos Gustavo Arrieta, abogado, jurista, exprocurador general de la nación y exagente del caso Colombia-Nicaragua, señaló que está muy contento y satisfecho como abogado y colombiano por este triunfo, “este proceso ha tenido dos triunfos, el de 2007 cuando se confirmó soberanía sobre las islas de San Andrés y Providencia, el otro es el de hoy”, también advirtió que le alegra haber participado en el proceso, “dirigí el proceso entre 2014-2022 donde se plantearon ideas y la tesis que se sacó adelante y que la Corte aceptó; me alegra que el agente nombrado por este gobierno siguiera con la línea que se tenía”.

Destacó que este proceso tuvo gran relevancia geopolítica por el tema, “que se acepte la tesis colombiana tranquiliza a muchos países, esto tiene impacto como el Mar del Sur de China; los países estaban pendientes de esta decisión”. También comentó que la Corte aceptó todas las posiciones colombianas, “eso es inusual y llena de satisfacción”.

Rodolfo Cano, doctor en Estudios Políticos, Magíster en Gestión y Políticas Públicas y economista, manifestó que este ha sido un día importante para el país porque recoge varios gobiernos, “es un trabajo que se realizó como política de Estado y cuando se escucha al agente son satisfacción, recoge el sentir de los colombianos”. También resaltó que hace una semana un buen porcentaje del país no sabía qué podía pasar hoy, “se sabía que este era un día bien complejo, que era cargado de emociones como en noviembre de 2012″.

Para Laura García, abogada, Decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y profesora del área de derecho internacional, escuchar una decisión tan contundente ante las solicitudes de Nicaragua, generó satisfacción, “muchos pensábamos que ahí no se podía declarar una costumbre, pero en litigio hay cosas posibles”. De otro lado, comentó que el fallo pone punto final a años de litigio, “coincido que este es el momento de pensar en el futuro propositivo pensando en derechos de pesca, protección del medioambiente; hay que pensar en futuro para la comunidad”. De hecho,afirma que en otro contexto decir que todo el proceso estuvo bien llevado e incluso viendo lo del 2007 y 2012 como victoria, “pudo haber sido tratado como un paria. Incluso en el fallo del incumplimiento no nos fue mal. Hay que verlo con ánimos más tranquilos”.

En entrevista, Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho y Universidad de Costa Rica, destacó que desde Centroamérica están felices porque por primera vez desde hace 22 años ya no hay nada inscrita en la CIJ entre Colombia y Nicaragua, “por otro lado, cumpliremos 43 años de una controversia que estaba pendiente. Es un gran día para Centroamérica y también es un gran momento para Centroamérica porque el mar Caribe podrá pensar en otra cosa que no sea esta controversia”.

Sin embargo, dijo que ahora nos devolvemos en el tiempo y “volvemos al 2012 que es sentencia del CIJ que establece solución compleja de implementar, entonces los dos Estados deben encontrar desde aparatos diplomáticos cómo implementan una solución que es compleja”.

Por otro lado, el pastor Alberto Gordón, presidente de la Autoridad Raizal, destacó que ya se superó la incertidumbre de que tal vez se perdiera algo más o que se reconociera el acceso a Nicaragua a la zona extendida, “se aumentó tensión porque no sabíamos cómo iba a terminar”. Resaltó que ahora ve que será necesario construir sobre un diálogo entre los dos Estados y que se construya sobre este fallo, superado ya el litigio; empieza la carrera y la ruta diplomática para restablecer los lazos con los hermanos anglo del caribe.

Sin embargo, advirtió que la comunidad raizal había sentido que no era tenida en cuenta ni consultada, pero también advierte que ahora sienten que los entienden y que pueden ser reconocidos, “ahora somos parte de este proceso, por eso el pueblo raizal está ad-portas de una confianza y en especial en este gobierno porque se ve cómo se integra a la gente de la isla en embajadas; eso muestra que el país nos está entendiendo”.