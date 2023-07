Cobertura del PAE aumentaría 95% tras la aprobación de la adición presupuestal

Incrementar la participación social y ampliar el programa en el receso académico, son los cambios que tendrá el sistema de alimentación escolar con la adición presupuestal aprobada por el Congreso, el Gobierno Nacional apoyará financieramente a gobernaciones y alcaldías para garantizar el PAE con $250.000 millones, hasta finalizar el calendario académico de este año, sin embargo, el manejo de este capital, depende de las entidades territoriales de cada departamento.

Entre los cambios, también se destaca que, Asociaciones de Padres de Familia o las Juntas de Acción Comunal, podrán ejecutar el programa bajo el decreto 846 de 2023, que estableció la posibilidad de iniciar la implementación del sistema en las zonas rurales más dispersas, las cuales aún están por definirse.

Tras las alertas de varios entes de control sobre la suspensión del programa de alimentación escolar, en varias zonas del país, departamentos como Caquetá, Córdoba, y Magdalena, no están prestando el servicio de alimentación escolar, y lugares como La guajira, Chocó y Cauca, están operando de manera parcial, con el riesgo de que a corto o mediano plazo, su funcionamiento quede estancado, por lo que en total son 296.148 estudiantes que no reciben esta atención colegios oficiales de Colombia.

Precisamente, tras el último informe de rendición de cuentas sobre este programa, la cobertura de este es del 76%, a pesar del giro de recursos del Gobierno Nacional por más de $271 mil millones a entidades territoriales que atiende actualmente a más de 5 millones de estudiantes de todo el país.