A la gobernación y la alcaldía de Rionegro hay que respetarlas: Aníbal Gaviria

El miércoles el alcalde de Rionegro Rodrigo Hernández expresó su molestia con el presidente Gustavo Petro porque, según él, no le permitió intervenir del evento de inauguración de la Feria aeronáutica que se inauguró ese día en esa ciudad, la situación también habría afectado al gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria quien no se había manifestado sobre ese incidente, pero lo hizo este jueves y lo calificó como falta de respeto.

El mandatario indicó que desde su punto de vista institucional no tiene sentido que en un evento de dicha magnitud no se le de la vocería al alcalde ni al gobernador, independiente de la ciudad o el departamento.

“Eso debe ser en todas partes y es lo que yo he visto a través de 4 gobiernos y entonces, ojalá eso se tenga en cuenta, no solo en Antioquia sino en Colombia en el futuro, porque esto no es un tema de personas, es un tema de instituciones. La Gobernación de Antioquia y la alcaldía de Rionegro hay que respetarlas”, expresó el gobernador Gaviria.

Finalmente, en el recorrido que hizo este jueves por el evento internacional recalcó que el departamento seguirá apoyando la Feria Aeronáutica Espacial de la cual ya son 11 versiones “porque el aeropuerto José María Córdova tiene no solo que ser sede de la feria, sino que tiene que ser un hub internacional, y estamos comprometidos en eso y en la segunda pista y la segunda terminal de este aeropuerto” agregó.