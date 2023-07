Lo que le cuesta un estudiante anualmente a universidades públicas como la UPTC

Tunja

Enrique Vera, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, reveló que actualmente, un estudiante le cuesta en promedio 8 millones de pesos anuales a la institución.

Caracol Radio conoció que ésta, es una de las mayores preocupaciones de los rectores de universidades públicas del país, teniendo en cuenta la apuesta del presidente Gustavo Petro, de ampliar la cobertura de educación superior en por lo menos 500 mil cupos.

Según Vera, lo que actualmente le gira el gobierno nacional a este tipo de instituciones por concepto de gratuidad, es mucho menor.

“La gratuidad lo que garantiza, es que el gobierno les pague la matrícula a los estudiantes y no sean los estudiantes los que les toque pagar, ahí no cambiará mucho el tema; pero con el tema de cobertura, lo que se está buscando es que la ampliación de cobertura del gobierno nacional, reconozca el valor real de lo que le cuesta un estudiante a una universidad, que por año puede estar en 8 millones de pesos, y no lo que están pagando ellos actualmente por matrícula”, dijo.

Afirmó que el promedio de matrícula de los estudiantes que actualmente cursan algún pregrado en la UPTC, es de 250 mil o 200 mil pesos, porque son estratos 1 o 2, ese sería el valor promedio que el gobierno nacional le estaría girando por gratuidad a la universidad.

“El tema de cobertura debemos verlo de otra manera y es que nos reconozcan lo que vale realmente un estudiante en nuestros territorios, que es como 8 millones de pesos anuales por estudiante”, insistió.

En este momento, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es la cuarta universidad más grande del país, con alrededor de 29 mil estudiantes matriculados en pregrados y 4 mil en posgrados.