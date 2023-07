Episodio 1 I Hora2023: arranque de las regionales y la baraja en Antioquia

En Hora20 arranca la Hora2022, una serie de programas semanales en loa que se estará analizando junto con académicos, estrategas, los aliados de El País América, el periódico global y un actor regional importante, el arranque de las elecciones regionales, las necesidades que tiene la población, los candidatos que empiezan a aparecer en la baraja, los riesgos electorales y los aciertos y desaciertos de las figuras que ya van de salida. Semana a semana se analizará todo lo que pase con las elecciones del 29 de octubre para entregarle a los oyentes y electores la mejor información para que se tomen decisiones informadas.

Medellín y Antioquia se podrían convertir en el escenario donde se trasladará el panorama político nacional en medio de las elecciones regionales del 29 de octubre en las que se elegirá gobernador, 125 alcaldes, 26 diputados y concejales en cada uno de los municipios del departamento. Hasta el momento para la alcaldía hay unos ocho candidatos y para la gobernación se llegan a contar hasta nueve, en el que todavía no hay muchas definiciones, pero sí movimientos como la unión entre Centro Democrático y conservadores para elegir un único candidato a la gobernación.

En los últimos días se conoció una encuesta realizada por la firma Tecnología y Servicios Electorales que midió el panorama en la ciudad y el departamento. En Medellín en primer lugar está el exalcalde Federico Gutiérrez con el 34,5%, le sigue Juan Camilo Restrepo con el 4,4 y Liliana Rendón con el 3,85 y Juan Carlos Upegui, el candidato cercano a Daniel Quintero con 3,2 por ciento, pero la intención está liderada por el voto en blanco con el 39,4%. Por el lado de Antioquia, el voto en blanco es mucho más alto con el 57 por ciento, mientras que los candidatos con mayor posibilidades son Luis Fernando Suárez con el 12,9, Mauricio Tobón con el 7,9 y el exgobernador Luis Pérez con el 5,6 por ciento.

FICHA TÉCNICA: 2.600 encuestas de manera presencial, margen de confianza del 95%, realizadas entre el 23 de junio o el 7 de julio.

Los retos para la región son múltiples, uno de ellos y el más urgente es el de la seguridad, pues 26 municipios están en el mapa de riesgo electoral por cuenta de la injerencia que tengan grupos armados en las elecciones, de hecho, ya el Frente 36 de las disidencias Farc han establecido que quienes quieran participar por la alcaldía de Briceño deberán pagar una cuota de $100 millones de pesos. El departamento y Medellín también espera que en estas elecciones se aborden temas como los retos en infraestructura, la reducción de la pobreza, mirar hacia el campo y recomponer las relaciones entre lo público y el sector privado.

Lo que dicen los panelistas

Desde el periodismo, Inés Santaeulalia, jefa de la oficina de EL PAÍS para Colombia, Venezuela y la región andina, planteó que nadie podía imaginar que estas elecciones llegarían en un momento político como este, “el gobierno llevaría poco más de un año y lo que se suele esperar de primeros años de gobierno, es que la cuota de popularidad es alta, que haya alto entusiasmo, entonces las elecciones llegan en un momento de crisis enorme en el gobierno nacional y el lanzamiento de Fico coloca a Medellín como el feudo desde el que se narra recuperación del país”.

Destacó que llama la atención que la encuesta Invamer demuestra que la gente es pesimista y de cómo se están viendo las cosas.

Agregó que el gobierno es consciente que en los próximos tres meses se tiene que darle un empujón definitivo a lo de paz total, “veremos si esto camina así o tiene que cambiar, realmente para ayudarse y que sus candidatos puedan salir adelante en todas partes, se necesita destascar este tema que une a todo el país”.

Desde la estrategia, Ángel Becassino, estratega político y experto en marketing, advirtió que en Antioquia y Medellín en particular viven un proceso de cambio generacional en la política, “en ese cambio generacional se han desenvuelto una serie de conflictos, de presiones y argumentos a los que venimos asistiendo desde hace rato”, además, planteó que el departamento está en un momento de indecisión en el que gobierno nacional influye si vota en contra de ese panorama de incertidumbre del país o si se enfocan en lo local, “juega el hecho de un cambio generacional, se ve a Luis Pérez que representa la vieja política, Esteban Restrepo, que es un representante de lo nuevo y no sé si será definitivo, pero que tiene potencial”. Mientras que, de Medellín, aseguró que en Medellín indudablemente es como una especie de ave fénix en el escenario menor donde Fico sale a recuperar terreno personal tras la derrota en la contienda presidencial, “no lo veo como plebiscito, el gobierno Petro pasa por una etapa negra que espero salga a flote y si seguimos así por 3 años es complicado”.

Detalló que en las medición que se hacen sobre los temas que preocupan aparece la seguridad que quiere decir miedo, los ingresos que quiere decir incertidumbre y tercero, los huecos y el estado de las vías que significa irritación.

Desde la lectura local, Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano, planteó que las elecciones están crudas porque en la ciudad hay hasta 30 movimientos recogiendo firmas, lo cual implicaría una bonanza de candidatos a la alcaldía, “se pueden definir estas elecciones como las del quinterismo o antiquinterismo, con cada candidato que se habla, la principal característica cuando salen a la calle es que les preguntan de quién es, si es quintero o Petro”, por otro lado, dijo que esta región tiene la característica de haber votado en contra de Gustavo Petro en las dos vueltas presidenciales. Señaló que Fico plantea que estas elecciones sean un plebiscito contra Petro y “la gente lo siente que es más en contra de Petro que en contra de Quintero”.

Aseguró que en asuntos como lo de seguridad no hay solución alguna, “no es un tema solo porque candidatos pueden prometer lo que sea, pero desde el gobierno nacional se mantiene política de paz total, cualquier ofrecimiento, nadie lo va a creer, no tienen herramientas para hacerlo, no sé en qué medida les crean”.

Desde la academia, Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, planteó que la fuerza de Medellín es tan grande que la carrera por la gobernación se siente que pierde importancia en el panorama, pero además, “el presidente le quita fuerza al quitarle funciones que tenía con minería y eso hace que Medellín sea importante por la innovación, la ciudad empresarial, por sus habitantes y Antioquia creo ha perdido importancia frente a la ciudad; me da curiosidad saber cómo se mueven estas dos cosas en estas elecciones, creo que paz total juega rol importante”.