Ciclista fue golpeado y atracado por siete delincuentes en Ibagué

Ibagué

Un ciudadano que fue identificado como Ricardo Iván Salinas fue víctima de la delincuencia cuando realizaba un recorrido de rutina por la zona del Aeropuerto Perales.

En la zona de los radares de la terminal aérea por lo menos siete hombres lo abordaron obligándolo a ingresar a un lote de arroz, sitio en el que bajo amenazas y golpeándolo, le quitaron una bicicleta avaluada en $12 millones.

“Siete muchachos me salieron frente al radar del aeropuerto, me metieron al sembrado de arroz y me quitaron la bicicleta, se fueron por el lote”, dijo Salinas al contar la historia de lo sucedido.

El afectado publicó en redes sociales el siguiente mensaje, “La bicicleta es una Treck, Procaliber 9.7 color gris oscuro, letreros gris perla”, de esta manera describió el caballito de acero robado”.

Según conoció Caracol Radio, la Policía habría llegado por lo menos unos 20 minutos después de ocurrido el hecho, situación que es cuestionada por personas en redes sociales, como también el hecho que este tipo de casos sucedan en zonas donde los ciudadanos salen a practicar deporte.

Por ahora sobre este caso no hay pronunciamiento por parte de las autoridades metropolitanas.

Dato: Ricardo Iván Salinas tendría que someterse en las próximas horas a una cirugía debido a que sufrió un fuerte golpe en la nariz.