Así está conformado el jurado para el Smartfilms 2023

Bogotá

El Festival de cine hecho con celular más grande e incluyente del mundo Smartfilms, presentó sus jurados para esta novena edición, en una ceremonia realizada en el Palacio San Francisco de la ciudad de Bogotá, donde las personalidades de la industria audiovisual, dialogaron con la comunidad y dieron sus impresiones al ser elegidos para evaluar los cortos de la Selección Oficial del festival.

Yesenia Valencia, directora de Smartfilms, habla sobre la elección de los jurados en las diferentes categorías, “tienen la responsabilidad de elegir los ganadores del 2023 y poder manifestar y decir que hay jurados de talla internacional y es para nosotros maravilloso. Cada año es mucho más grande la tarea, recuerdo que cuando hice el primer festival, me tocaba convencer a los jurados, era una cosa de súplica, hoy en día, incluso me llaman y me dicen que los tenga en cuanta, que quiere ser jurados de Smartfilms y eso creo que hace que nuestro festival demuestre que es de categoría”.

Luego de una ardua tarea, donde el festival se encargó de seleccionar y contactar a los jurados, se publica la lista de actores, escritores, guionistas y realizadores que llegan a Smartfilms 2023.

En la Categoría Profesional Motorola; Mateo Stivelberg, Katherine Vélez y Andrés Sandoval. En la categoría Juvenil; Ilenia Antonini, Duban Prado y Andrés Simón. En la categoría Transversal TransMilenio; Belky Arizala, Juan Carlos Delgado y Paula Estrada. En los cortos de las mujeres REDvolucionarias TIC están; Patricia Tamayo, Diana Ángel y Mariangela Urbina. En la categoría más noble del festival, SmarTIC Incluyente están; Maru Yamayusa Juan Ricardo Lozano y Tuto Patiño. En la categoría Filminuto Horizontal de China Chec; Sergio Palau, Emanuel Restrepo y María Gamboa. Por último, la categoría Filminuto Vertical Donde Tú Quieras, estarán; Carmenza Cossio, Carlos Báez y Alejandro Lemos.

Finalmente, se premió la Categoría Reto al Guión Nosotras, el reconocimiento fue para Sebastián Rincón Tristancho, con su escrito ‘El Ensayo’, recibió premio en efectivo y un contrato para escribir la serie junto a Mauricio Navas Talero. Smartfilms aún tiene abierta la inscripción hasta el 31 de julio del 2023, para participar con los costos hechos con celulares en su novena edición, más información en la página web y redes sociales del festival Smartfilms.