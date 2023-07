Antony Silva: Si un jugador juega 5 años consecutivos de titular, no debería haber dudas

Independiente Santa Fe se alista para afrontar el segundo semestre del año con una mejoría en cuanto a resultados. Luego de la eliminación en Liga y Copa Sudamericana, el cuadro cardenal optó por reforzar varias posiciones del campo, así como hacer un cambio en la dirección técnica de la mano del entrenador Hubert Bodhert.

Uno de los refuerzos más sonados del cuadro cardenal fue Antony Silva, experimentado arquero paraguayo con paso previo por el fútbol colombiano. Justamente en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el jugador de 39 años se refirió a su sorpresiva llegada, las posibilidades de ir a otros clubes del exterior y la ilusión de cara a lo que viene.

Vale recordar que Silva tuvo un primero paso por el país entre 2010 y 2013 cuando defendió los colores del Deportes Tolima (incluso fue capitán) y más adelante, en 2015, regresó para vestir la casaca del Independiente Medellín.

Llegada a Independiente Santa Fe

La única oferta fue de Santa Fe: No tuve otras ofertas del país. Hablaba con mucha gente cercana a los equipos pero dependía mucho de cómo se comportaba el mercado, para poder tener un lugar en esos respectivos equipos. Obviamente que no es fácil, el mercado de esta posición especialmente. Surgió lo de Santa Fe, fue muy rápido, de un día para otro. Sí venía intentando, haciendo comunicación con mucha gente de otros clubes pero era esperar. El mercado comenzó hace poco y yo me quedé libre del Puebla un viernes y el sábado ya estaba arreglando con Independiente Santa fe, fue todo muy rápido.

Obligación de luchar por el título: Es muy claro, Santa Fe tiene la obligación de pelear el campeonato independientemente del momento que pasó en los últimos torneos. El hecho de estar en Santa Fe te obliga a pelear el campenato y yo particularmente sé en el lugar donde estoy y sé las obligaciones que tengo y sé que es un equipo demandante en ese sentido así que, por capacidad, tenemos la misma chance que todos los equipos, pero con una obligación distinta a muchos.

Ilusión con Hubert Bodhert: Lo del entrenador muy bien. No te voy a negar que es la primera ves que lo tengo y la verdad que no tiene nada qué envidiarle a otros entrenadores con los que estuve. Es una persona que tiene muhco conocimiento, que tiene una capacidad importante y un fútbol totalmente moderno, donde en los últimos años he pasado técnicos en mi carrera y creo que el profesor me ha dejado muy buenas sensaciones, por lo menos del trabajo en la relación y mi relacionamiento con el equipo.

La edad no es un problema: He visto muy pocas redes sociales en los últimos días, mis números son muy obvios. Si una persona está jugando durante cinco años consecutivos en varios equipos y de titular, creo que no hay muchas cosas qué dudar. Ahora, si no tienes minutos, juegas poco y no eres considerado por tu selección, por dar un ejemplo, creo que sería un poco sí entrar en duda. Pero si un jugador compite, juega contra los mejores equipos del mundo, está en una liga competitiva como la de México, jugando el 99% de los partido, no habría ninguna duda en lo físico, ni en el rendimiento, yo pienso así.

Tercer paso por el fútbol colombiano

Regreso al FPC: La adaptación es algo que me quería evitar. Era encontrarme de vuelta en un medio, en un fútbol que conozco y que realmente siempre lo disfrutaba y lo llevaba de buena manera. Entonces, creo que tener este retorno y más en un equipo tan importante como Independiente Santa Fe, creo que cualquier jugador, si tiene la posibilidad, lo toma. A mí me surgió la posibilidad y aquí estoy entrenando de buena manera y sobre todo pensando que vamos a hacer un buen torneo.

Evolución de la liga colombiana desde la última vez que estuvo: La verdad vamos a encontrarnos con gente nueva, gente joven, gente rápida. Hoy el fútbol ha cambiado muchísimo desde el tiempo en el que jugaba en Colombia. Hay un fútbol totalmente moderno, muchas cosas que han cambiado en comportamiento de los jugadores dentro de un partido. Reamente el fútbol ha avanzado mucho en todas las ligas y en Colombia no va a ser la excepción, por la capacidad que tienen los jugadores, por la diferencia que marcan en sus respectivas posiciones, yo creo que va a ser una liga muy competitiva.

Lo especial de jugar en Colombia: En mi caso particular, tenía posibilidades para Estados Unidos, Paraguay, Argentina y creo que Colombia era una liga que conocía y que a uno le sienta bien, por el lugar, el ambiente. Entonces una de esas decisiones que tomé era esa. Es volver a adaptarse porque realmente el futbolista llega a una liga distinta y adaptarse a la liga, los jugadores, la idiosincrasia, a todo del fútbol, demora un tiempo, entonces yo creo que Colombia para mí en lo personal era algo que ya conocía, era una liga que sé a qué juega y sé la idea que muchos equipos que te proponen, es algo que conocía y que lo podía tomar como un reto. El reto de Santa Fe era algo que me gustó, era importante para mí y lo tomé.

Le perdió el rastro a la Liga con los años: Depués de salir de Medellín, cuando fui a Cerro Porteño, me tuve que involucrar muchísimo al fútbol de Paraguay, la Copa Libertadores y claro que seguía mucho en ese entonces el fútbol colombiano. Ya después, cuando fui a Argentina y luego a México, te pierdes un poco de lo que pasa, la información llega más o menos sobre cómo se comporta el torneo, quiénes lo compiten y quiénes pelean las instancias finales.

Carrera destacada: Realmente no me puedo quejar de mi carrera, estoy muy feliz. Obviamante el futbolista tiene momentos que no son tan importantes como lo fue México, Colombia, Cerro Porteño. Hay mercados donde te caes y te va bien. En Cerro, Tolima, Medellín y Puebla me ha ido bastante bien. En la selección he competido siempre, en los últimos 10 años he jugado casi la totalidad de los partidos, salvo dos que no jugué en 10 años.