286 personas no han podido cobrar subsidio de Familias en Acción en Bucaramanga

Bucaramanga

Un total de 286 personas no han podido cobrar el subsidio de Familias en Acción que hace tránsito a Renta Ciudadana porque fueron suspendidos provisionalmente del programa.

Serían dos los alféreces vinculados en el caso del accidente del motociclista

Los beneficiarios que se han acercado a los puntos de apuestas La Perla en Bucaramanga pero no han recibido el pago del subsidio, lo que implica que tienen que dirigirse al CAME, centro de atención municipal especializado, ubicado en la Alcaldía para la revisión de sus datos.

El 21 de julio comienza a regir convenio de Tránsito y Policía

Si las 286 personas no verifican los documentos o anexan los que les faltan no podrán cobrar el segundo pago de Familias en Acción.

Restos óseos encontrados en la Plaza Cívica eran de un cerdo

El CAME que es a donde deben acudir atiende de 7 y 30 am a 4:00 pm en jornada contínua.