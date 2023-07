¿Cómo ir al Parque de los Novios en TransMilenio? Rutas y qué hacer

Nada mejor que disfrutar de un día soleado bogotano rodeado de naturaleza y tranquilidad; pues visitar el Parque de los Novios, también conocido como ‘Parque El Lago’, es uno de los mejores planes para salir de la rutina y disfrutar de distintas actividades recreativas y deportivas al aire libre.

Este parque recreativo está ubicado en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, y tiene una superficie de 23 hectáreas Si planea escaparse a este lugar, le contamos cómo llegar en transporte público y las actividades que puede disfrutar en el sitio.

Tarifas, horarios y servicios

El parque está abierto todos los días de la semana de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y cuenta con parqueadero para vehículos. La entrada al sitio no tiene ningún costo; no obstante, tienen servicios de alquiler de algunos de sus espacios:

Zonas con asador: cuesta $41.800 COP por hora.



cuesta por hora. Mesa de picnic o zona verde: el espacio de 10x10 tiene un costo de $32.500 COP la hora.



el espacio de 10x10 tiene un costo de la hora. Salón de eventos: su reserva debe hacerse con anticipación y cuesta $185.400 COP por hora.



su reserva debe hacerse con anticipación y cuesta por hora. Zona verde para eventos (5.000 m): cuesta $1′440.300 COP la hora.



cuesta la hora. Zona verde con tarima: tiene un costo de $175.500 COP por cada hora.



Planes

Además de apreciar su visual del lago, caminar por los senderos del lugar y respirar aire puro, usted podrá navegar en botes de remo, bicicletas acuáticas y kayak para contemplar la biodiversidad de la zona, que se compone por peces, gansos, patos, y aves como las ocas cruzadas, ocas africanas, tinguas, entre otras especies.

A su vez, si quiere tener una cita romántica o un encuentro familiar, este es el lugar perfecto; pues pueden hacer asados y picnics con un entorno espectacular.

Si lo que quiere es hacer ejercicio al aire libre, en este lugar encuentra los espacios verdes necesarios para caminar, trotar y realizar actividades deportivas.

¿Cómo llegar en TransMilenio?

Si se moviliza en este transporte debe tomar una ruta articulada, desde su punto de partida, que vaya por la troncal NQS y bajarse en la estación Movistar Arena, desde allí debe caminar hacia el puente y tomar la salida occidental de este.

Luego debe seguir caminando, por aproximadamente 8 minutos, hacia el occidente hasta llegar a un puente peatonal. Cruce el puente y allí verá la entrada del parque. Si no es posible movilizarse en TransMilenio, en frente del sitio hay un paradero del SITP que se llama Parque de los Novios, donde también puede llegar con las distintas rutas de esta red de transporte.

¿Por qué se llama Parque de los Novios?

Según las versiones populares, se le llama así debido a que este entorno verde ha sido testigo de historias de amor de las parejas enamoradas que visitan este lugar, desde donde, según la tradición, varias parejas han decidido unirse, festejar bodas y celebrar aniversarios.