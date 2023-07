Siguen los retrasos en obras de baterías sanitarias en varios colegios de Cúcuta

Cúcuta

Continúan las quejas por parte de diferentes instituciones educativas frente a las demoras en las obras de las baterías sanitarias, las cuales se encuentran a cargo de la oficina del Área Metropolitana.

Los padres de familia de la Institución Educativa Manuel Fernández de Novoa, en su sede del barrio Los Alpes, exigen dar celeridad a la finalización de esta obra que incluso ha generado problemas de salud a algunos estudiantes.

“El problema sigue siendo el mismo, prácticamente no nos dan soluciones, quisiéramos que el Área Metropolitana se dirigiera a los padres y nos diga por qué no han entregado, ya la obra va a cumplir un año y nada, siguen los niños con el mismo problema. El director firmó un acuerdo de que antes de terminar las vacaciones terminaban y nada, si no nos dan soluciones vamos a tener que volver a cerrar el colegio” dijo a Caracol Radio Rosa Suárez, representante de los padres de familia del colegio Manuel Fernández de Novoa.

En el barrio La Cabrera se vive una situación similar, donde ya se han tomado acciones por parte de los padres de familia.

“A los niños del plantel educativo los tienen con baños móviles que están en un estado de insalubridad enorme, ya colocamos la denuncia, por lo que los padres de familia decidieron no enviar a los niños a estudiar, es un estado deplorable que tiene la institución educativa en sus unidades sanitarias” aseguró Felipe Arias, presidente de la JAC de La Cabrera.

Por otro lado, en el barrio El Contento en meses anteriores fue necesario el traslado de varios grupos de estudiantes a otras de sus sedes educativas por la falta de baterías sanitarias y problemas de salubridad a raíz del mal estado de los baños portátiles. En el sector de El Progreso por su parte, se anunció una inversión superior a los 140 millones de pesos, donde se incluyó la renovación de las baterías sanitarias de la institución educativa, pero al día de hoy, la comunidad sigue esperando el inicio de la obra.