¿Para dónde van las decisiones que toman políticos, gobierno y ciudadanía?

En Hora20 el análisis a una decisión que tomó el gobierno con los jóvenes, pues buscará entregar dinero a quienes integran bandas criminales para alejarlos de las armas. Después una mirada a otra decisión, la que tomó el excandidato Oscar Iván Zuluaga de no aceptar la imputación de cargos que hizo la Fiscalía. Por último, una decisión que tomó la ciudadanía de Sahagún en Córdoba que salió a recibir con júbilo al condenado por corrupción, Bernardo El ñoño Elías.

“Les vamos a pagar para que dejen de matar”, fue la frase que se quedó marcada cuando desde Buenaventura el presidente anunció la decisión del gobierno de entregar recursos a jóvenes con el fin de alejarlos de la delincuencia y de bandas criminales. El programa sería un complemento de Jóvenes en Paz, una iniciativa de la que el presidente ha hablado desde el año pasado y que fue implementada cuando estuvo en la Alcaldía de Bogotá, la cual tiene como fin alejar a los jóvenes del reclutamiento de bandas criminales a través de la oferta académica y de la entrega de recursos para que puedan mantener sus necesidades básicas mientras estudian. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco aclaró a Blu Radio que la cifra que se entregaría sería cercana a $1 millón de pesos, por un año y empezando con 150 jóvenes con el fin de alejar a los jóvenes del riesgo de caer en la criminalidad y con la finalidad de sacar de las bandas criminales a los que ya están allí para que puedan ir ingresando al mercado laboral, pero también acercarlos a la oferta académica.

Este programa estaría adscrito al Departamento de Prosperidad Social y al Ministerio de la Igualdad para el manejo de los recursos, de hecho, esta tarde la jefa de esa cartera y vicepresidente, Francia Márquez aseguró que hay una visión equivocada sobre el programa, pues afirma que finalmente es una política para prevenir la violencia y que los jóvenes tengan oportunidades. Todavía no se conoce el condicionamiento que tendrá el programa, aunque sí se firmarán unos acuerdos de convivencia. Esta iniciativa sería similar a la que ya se aplicó en Bogotá en 2014 que priorizó 18 zonas de la ciudad y en el cual, el presidente Petro asegura, hubo una reducción del homicidio y del hurto en la ciudad.

Lo que dicen los panelistas

Tatiana Dangond, abogada y columnista en El Heraldo, señaló que en el caso del excandidato Zuluaga más allá de lo jurídico y de no aceptar cargos, hay una visión política a pesar de que él haya renunciado al Centro Democrático, “lo cierto es que si acepta cargos hoy, se debilita la credibilidad del partido y eso tiene efectos directos sobre elecciones territoriales y en cualquier caso, la recomendación del abogado es aceptar cargos por beneficios penales, la estrategia es para evitar un mayor daño al partido ahora que la prensa y la opinión está volcada al escándalo y esperar a otro momento para aceptar cargos y acogerse a una negociación con la Fiscalía”.

Sobre la decisión de entregar dinero a jóvenes, comentó que es complejo entrar a entregar dinero como lo hacen las bandas criminales, “el Estado debe dar una transferencia de conocimiento porque esto pude generar pobreza o inequidad al largo plazo”, de hecho, dijo que el programa puede funcionar, “pero hay un principio de examinar condiciones sociales y económica y lo cierto es que como está el programa se ve transacciones y compensaciones como una banda y no como un Estado democrático y de derecho”.

Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, profesor en la Universidad Nacional e investigador en DeJusticia, explicó que el proceso todavía no entra a juicio, “ahora es imputación y viene una investigación formal, era una indagación preliminar y después de un tiempo la Fiscalía define si acusa o si precluye la investigación; las pruebas de la Fiscalía en este caso son pruebas sólidas de que entraron dineros o que se pagó dinero que beneficiaba a la campaña del Centro Democrático”. Agregó que el hecho de no aceptar los cargos tiene que ver con una estrategia jurídica que no es clara, “las pruebas son tan fuertes que no creo que se derrote a la Fiscalía en juicio, investigación sería corta y no veo que otras pruebas puedan ocurrir”.

Sobre el programa del gobierno, aseguró que lamenta el desafortunado planteamiento y lo poco claro que es, en una estrategia que asegura, tiene sentido, “usa la expresión que genera consternación que se paga para que no mate, eso no tiene sentido y segundo, suelta la idea sin que uno sepa cuál es el programa, si es el programa con bandas con las que negociamos, se desmoviliza gente y les pagamos, o si es transferencia a personas vulnerables que no han delinquido, son estrategias distintas, entonces Petro no actúa como presidente con programa con especificidades, sino una idea en abstracto como un académico”.

Carlos Augusto Chacón, abogado, experto en estudios políticos y seguridad y director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, señaló que en el caso Zuluaga por un lado se demuestra la debilidad institucional al ser reiterativo el problema en financiación de campañas y entrada de dineros ilegales, “la principal debilidad es la falta de transparencia en las cuentas, en quién aporta, los excesos de topes, en la forma como algunos se autofinancian, pero no se sabe quién trae esa plata”.

Frente al programa anunciado por el gobierno, aseguró que se podrían crear incentivos negativos, porque asegura, que es necesario que el gobierno cree condiciones para que los jóvenes se inserten en el mercado laboral y puedan emprender, manteniendo así a los jóvenes alejados de las economías ilegales. También señaló que es complejo que el presidente pueda demostrar que durante la alcaldía Petro, sí hubo reducción de la criminalidad,

Para Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, el tema de Zuluaga va más allá, pues advierte que todos lo que podían ser presidentes del Centro Democrático, terminan condenados por corrupción, “es un método de llegar al poder y enredar a sus líderes para que terminen condenados, no es un tema accidental lo de Oscar Iván Zuluaga. Londoño pudo ser presidente y quedó condenado, lo de uribito que tenía posibilidades de ganar y terminó mal, termina mal OIZ y deja pensando la posición de Lafaurie como se separó del presidente de turno”.

Por otro lado, dijo que el programa de entrega de dinero es una oportunidad económica para sacar a jóvenes del conflicto, “el primer problema es cómo sale del conflicto, viven en normas que imponen con fusil, no es algo novedoso que se de incentivos con sediciosos, es una parte y son 100 mil jóvenes priorizados donde hay reclutamiento, donde hay posibilidad de estudiar”.