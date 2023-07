Inició el Colombian Baseball Classic con el apoyo de Iderbol y Fedeligas

Cartagena

Con enérgicas palabras de respaldo y acompañamiento, el Gerente del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar, Ariel Zambrano le dio la más cordial bienvenida a los equipos participantes en la tercera versión del torneo internacional de béisbol, Colombian Baseball Classic.

En este certamen estarán en acción más de 700 jóvenes beisbolistas en cuatro categorías, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Argentina, Aruba, México, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y el anfitrión Colombia, son los países convidados para esta fiesta peloteril.

El lanzamiento del torneo se realizó en el salón de eventos del centro comercial Caribe Plaza, con presencia de delegados, entrenadores y deportistas representantes de los equipos visitantes y locales que estarán en la contienda deportiva hasta el 17 de julio.

“Sin duda alguna Teddy Silva nos ratifica que los sueños se pueden alcanzar cuando se trabaja con dedicación, perseverancia, responsabilidad y disciplina. Este joven dirigente con apenas 23 años, se convierte en un ejemplo para la dirigencia de nuestro región, porque Teddy puede hacerlo y otras instituciones no? Así se genera confianza y es la base para poder desarrollar nuestro deporte y en especial el béisbol. Estos torneos son sinónimo de integración de los pueblos y cada año toma mayor calidad. Por eso desde la Gobernación de Bolívar a través del instituto de deportes y Fedeligas, apoyamos este iniciativa y duplicamos ese respaldo, motivando a que siga realizándose como uno de los encuentros más importantes del área del Caribe en categorías menores”, manifestó Ariel Zambrano, Gerente IDERBOL.

El Torneo Internacional Colombian Baseball Classic “Copa Iderbol- Pequeño Freddy- Fedeligas , se estará jugando en los escenarios: Abel Leal, Argemiro Bermúdez, Nuevo Bosque, Mono Judas, Campestre y Los Cerros. Ya confirmaron 43 equipos, de los cuales 36 son extranjeros y 7 representativos de Colombia.

Este evento internacional que es organizado por el Club Deportivo de Pelota Caliente, buscando fomentar la práctica del béisbol y al mismo tiempo construir lazos de amistad entre los países invitados. Una de las gratas sorpresas es la participación de un equipo de Argentina en las categorías U12 y U16.

“Bien sabés que Argentina es el #1 en el ranking Mundial del softbol masculino y estamos creciendo en la práctica y desarrollo del beisbol. Recién estuvimos cerca de clasificar por primera vez al Clásico Mundial de Beisbol, por eso para nosotras a es muy importante participar en este tipo de torneos donde están los mejores países de Latinoamérica que juegan béisbol”, aseguró Eduardo Schultze, entrenador y dirigente Argentino.