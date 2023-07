Espaldarazo del presidente Gustavo Petro al ministro de Defensa, Iván Velásquez

Colombia

A través de su cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro respaldó al ministro de defensa, Iván Velásquez, luego de que múltiples sectores cuestionaran su labor e incluso pidieran su renuncia.

“Quieren ministros de defensa que dejen fusilar jóvenes, bombardeen niños y dejen pasar la cocaína. Para estas personas esos si son los buenos ministros”, trinó el presidente.

Quieren ministros de defensa que dejen fusilar jóvenes, bombardeen niños y dejen pasar la cocaína. Para estas personas esos si son los buenos ministros. — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 9, 2023

Este hecho se da tras las declaraciones del ministro luego del secuestro de la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad a manos del ELN, en las que calificó como imprudente su desplazamiento hacia Arauca, además de la creciente situación de seguridad que se presenta en el país.

A propósito, otros sectores del gobierno también salieron en defensa del ministro.

María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, aseguró que quienes no soportan a Iván Velásquez, por años se han beneficiado del narcotráfico. “¿Que los datos no respaldan la gestión del ministro @Ivan_Velasquez_? Por esto es que no lo soportan quienes por años se han beneficiado, directa o indirectamente, del narcotráfico”.

¿Que los datos no respaldan la gestión del ministro @Ivan_Velasquez_?



Por esto es que no lo soportan quienes por años se han beneficiado, directa o indirectamente, del narcotráfico. pic.twitter.com/bDElsdPSOh — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) July 9, 2023

Por su parte el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, agradeció al ministro de Defensa por su labor e insistió en que “el gobierno del cambio avanza”.

“Magnitud de incautaciones redujo precio de hojas de coca, oportunidad para cultivar café y cacao, gracias @mindefensa @Ivan_Velasquez_@petrogustavo. Los traficantes patalean desde @RevistaSemana, por algo será!!. Gobierno del cambio avanza y la paz verdadera llegará. Adelante”.

Magnitud de incautaciones redujo precio de hojas de coca, oportunidad para cultivar café y cacao, gracias @mindefensa @Ivan_Velasquez_ @petrogustavo . Los traficantes patalean desde @RevistaSemana, por algo será!!. Gobierno del cambio avanza y la paz verdadera llegará. Adelante. — Ricardo Bonilla (@ricardobonillag) July 8, 2023

Sin embrago desde la oposición, piden la renuncia del ministro.

Juan Espinal, Juan Espinal, representante a la Cámara y vocero del Centro Democrático, insistió en que Iván Velásquez debe responder ante los colombianos.

“Lo del Ministro @Ivan_Velasquez_ es una vergüenza para el país, el 20 de julio que inicia una nueva legislatura lo citaremos como partido @CeDemocratico a debate de Control Político, debe responder ante los colombianos y dar explicaciones. Debería renunciar!”.

Lo del Ministro @Ivan_Velasquez_ es una vergüenza para el país, el 20 de julio que inicia una nueva legislatura lo citaremos como partido @CeDemocratico a debate de Control Político, debe responder ante los colombianos y dar explicaciones.



Debería renunciar! pic.twitter.com/vlQm4t2gIG — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) July 8, 2023

De igual modo, la senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín, cuestionó el trabajo del gobierno Petro. “Gobierno Petro fortalece las estructuras criminales, mientras debilita a nuestra Fuerza Pública. Acertada portada de @RevistaSemana”.