Cuadrado y Mina le abren la puerta a un regreso al fútbol colombiano en el futuro

A la espera de definir su futuro inmediato, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, compañeros y amigos de la Selección Colombia, visitaron el país, donde se encuentran desarrollando un proyecto en Guatapé, Antioquia, la construcción de un centro comercial. Ambos jugadores hablaron con los micrófonos de Caracol Radio y AS Colombia, donde se refirieron a su futuro inmediato, la Selección Colombia y la posibilidad de volver al FPC en algún momento.

Selección Colombia

Yerry Mina: “Estamos trabajando para eso. Estamos contentos con él (Lorenzo), los resultados lo respaldan. Cuando llegué a la Selección se siente el ambiente, se siente la energía y unión con los muchachos y obviamente la forma de trabajar me gusta. Estamos trabajando, cada día peleamos por un cupo y por representar al país que es lo que amamos. Estamos en punticas de píe”.

Juan Guillermo Cuadrado: “Todavía tengo la pasión, la fuerza, me siento bien. Sería un reto muy bonito, un objetivo. Si Dios me da la fuerza para estar, de parte mía voy a dar el 150% para estar en las mejores condiciones y que decida el cuerpo técnico”.

¿Regreso a Santa Fe y al DIM?

Yerry Mina: “Estoy joven, pero Santa Fe fue uno de los equipos que me abrió las puertas, uno de los pocos equipos porque fui a muchos. Fui a los del Valle, al Cali, al América y nada. Pasto y Santa Fe sí y estoy muy agradecido con ellos por lo que hicieron por mí, por el amor que me tienen. Mi pensar es seguir en Europa, pero en alguno momento, si se da, con mucha alegría volvería por ese cariño que me dieron”.

Juan Guillermo Cuadrado: “No, no, simplemente fue un tiempo que estuve en América. Siempre me gusta estar entrenando, no perder mucho el ritmo, me dieron la oportunidad, fueron tres días. Pero el equipo de mis amores es el Poderoso. Si se da la oportunidad, sería algo muy lindo terminar en el rojo. Esperemos que con la ayuda de Dios pueda pasar”.

¿Seguirán en Europa?

Yerry Mina: “Estoy esperando la dirección de Dios. Que sea un lugar donde la presencia de él esté conmigo. Solo quiero estar preparado para el momento que me toque, donde sea, ir con todo. Estamos en conversaciones. En Francia también hay opciones, pero apenas está iniciando la ventana de transferencias y estoy tranquilo”.

Juan Guillermo Cuadrado: “Estoy muy tranquilo, pensando bien que es lo mejor, pidiendo la dirección a Dios. Ahí está nuestro representante Andrey Martínez que estaba en Europa y justamente llegó para hablar de los temas. Obviamente hay opciones y vamos a analizar cuál es la mejor”.

Un balance del paso por la Juventus

Juan Guillermo Cuadrado: “Cuando se dio todo esto me puse a pensar y a analizar. Me sentí orgulloso. Tal vez si alguien se pone a dimensionar lo que realmente fue mi paso por la Juventus, 8 años, estar ahí compitiendo a gran escala, simplemente le daba gracias a Dios. Lo soñé, pero no creí que fuera de esa manera, para estar tanto tiempo y compitiendo a alto nivel. Yo quiero y anhelo que los futuros jugadores que vienen puedan superar todo eso. Que sean los próximos colombianos en la Juventus, en el Milan y que puedan dejar un legado. Me llena de orgullo vivir todo eso”.