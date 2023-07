Violencia en Buenaventura, ¿se están aplicando las soluciones del pasado?

En Hora20 el análisis a la llegada del ministro Defensa a Buenaventura para tomar acciones que enfrenten el panorama de violencia; se analizó el llamado a una intervención que hace el gobernador del Chocó ante el paro armado y hablaremos de unas recomendaciones que hace Naciones Unidas en su nuevo reporte sobre la verificación del Acuerdo de Paz. Continuemos hablando de violencia porque este jueves llegó a Buenaventura el ministro de Defensa, Iván Velásquez junto con la cúpula militar y de Policía para atender los hechos de violencia y las amenazas que ha recibido la población en los últimos días. El ministro aseguró que no habrá militarización en la ciudad, pero que sí se reforzará la presencia de Fuerza Pública en algunas zonas, que habrá mayor control al contrabando, mayor interdicción de droga y hacer efectivas las órdenes de capturas pendientes, pues se aumentará la presencia de investigadores judiciales y de inteligencia de la Policía. El paso del ministro por Buenaventura también ha implicado el encuentro con comunidades, empresarios y gremios por cuenta de episodios de violencia que en mayo dejaron 21 personas muertas y cerca de 1.200 familias desplazadas en lo que va del año. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha dicho que el pacto de no agresión entre Shotas y Espartanos dejó una reducción del 48,5% en homicidios entre agosto del 2022 y mayo del 2021, con respecto al mismo periodo anterior.

Un panorama que no es mejor en Chocó, donde el gobernador ha planteado al gobierno nacional que es necesario una intervención en toda la región por cuenta del quinto paro armado que decretó el Eln en la región del San Juan que ha llevado a que, por ejemplo, no se logre avanzar en la inscripción de cédulas para las elecciones regionales del 29 de octubre.

Frente a todos estos escenarios de violencia, la Misión de Verificación de Naciones Unidas presentó hoy su informe trimestral en el que se evidencia entre marzo y junio el registro de 22 masacres, siete de ellas ya verificadas; 57 alegaciones de asesinato de líderes sociales; 19 mil víctimas de desplazamiento forzado y 18 mil personas confinadas. El informe resalta la importancia de mayor presencia del Estado en la ruralidad y de programas que logren reducir la desigualdad histórica en particular en poblaciones como la indígena y afrodescendiente. Sin embargo, el informe resalta los avances en implementación del Acuerdo, sobre todo, en el punto uno que contempla la reforma rural integral.

Lo que dicen los panelistas

Daniel Palacios, politólogo, exministro del Interior y exconcejal de Bogotá, planteó que iniciativas como la ley de sometimiento pretendían ser generosa, así como las acciones del gobierno en las que afirma, se limita el accionar de la Fuerza Pública, “al final del día todo estaba pensado en hagámonos pasito solo momentáneamente y no hay confrontación, hay fortalecimiento y ahí se ven las consecuencias”. Detalló que, como ministro del Interior, se pensó en un plan integral para reducir homicidios en Buenaventura, “ellos tenían niveles muy altos, se bajó y luego de este apaciguamiento, claro hay una caída inicial, pero hay recrudecimiento y las cifras de seguridad evidencian un incremento del 149% en secuestro”. Por último, dijo que se ve por parte del gobierno improvisación y limitación a las acciones de la Fuerza Pública.

Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Pacto Histórico, explicó que uno de los tres conflictos en Buenaventura es de las bandas criminales que sostienen una guerra interna, “eso un poco por grupos armados vinculados a actividades económicas y Buenaventura tiene factores que alimentan esta situación armada, pero también hablando con población, ellos recuerdan como avanzó la violencia con los intereses económicos en la ampliación del terminal portuario cuando se dio el tema de casas de pique”, pues asegura que las comunidades cuentan que buena parte de las masacres y casas de pique se dieron en zonas donde después se expandió la sociedad portuaria.

Afirmó que no se puede desconocer que en el segundo semestre del 2022 se dio una reducción de homicidios, amenazas y extorsiones, una situación que afirma, es difícil de mantener ante una apuesta que no está consolidada, “es tener consistencia y no es solo llamado a la inocencia del gobierno, estos grupos están preparados para tener dominio y poder por las armas, toca ver son los incentivos que no es solo una especie de disposición de diálogo”.

Para Jorge Mantilla, politólogo, experto e investigador en dinámicas del conflicto, PhD en Criminología, Derecho y Justicia, lo que ocurre hoy en Buenaventura es una situación que se advirtió cuando arrancó el laboratorio de paz, “era claro que el tema de pequeñas treguas locales que no eran sostenibles en el tiempo porque no tenía estrategia territorial para acompañar esa idea, sí hay una reducción de homicidios en el corto plazo, pero a qué costo y lo que estamos viendo es que el costo de la paz total allá está siendo el fortalecimiento de grupos y aparición de disidencias de paz total a todos los niveles del crimen organizado”.

Manifestó que para mejorar la seguridad es importante recupera la iniciativa militar y recuperar el control territorial que se cede porque explica que cuando se cesan operaciones ofensivas, “se permite extorsionar, reclutar, aumentan control social y se renuncia a gobernar estas zonas; hay lugares de la ciudad gobernados por grupos y no por el Estado y eso mismo pasa en Buenaventura”. Por último, dijo que no se ve quien es la persona que manda, “cercanos al Gobierno dicen que esto es resultado de que no haya pasado la ley de sometimiento, pero entonces, ¿quién asume lo que pasa en el territorio?”

Luz María Sierra, directora de El Colombiano, recordó que el laboratorio de paz fue presentado por el gobierno fue en pleno, “en ese momento eran 80 días de paz, pero ahora explota y entonces explota el laboratorio de paz total y es hacer la lectura de que, si ese era el laboratorio y en seis meses explota así, quiere decir que hay un problema en su diseño porque el problema ha sido la improvisación”. Explicó que el panorama en Medellín está concentrado en un ajuste de cuentas, bandas que se reorganizan y “si tienen poder y territorio, no lo van a entregar; es de una ingenuidad impresionante pensar que los grupos criminales poderosos simplemente van a hacer la paz porque se cansaron de tener el poder ilegal, algo de lo que pasa en Buenaventura nos debe enseñar que debe haber más diseño, estrategia y autoridad en esto de la paz total”.