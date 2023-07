Familiares de ganadero secuestrado exigen su pronta liberación

Cúcuta

Los familiares del ganadero Luis Alfonso Torres, secuestrado en la vereda La Labranza entre los municipios de Ábrego y La Playa de Belén, exigen su pronta liberación.



Además llaman a sus captores a brindar información sobre su estado de salud y las condiciones para su pronta liberación.



“Seguimos esperando que nos llamen, que nos den esa información, de las personas que se llevaron a mi papá para ver qué nos exigen o qué necesitan, no sabemos nada de él desde que lo sacaron de acá de la casa” le dijo a Caracol Radio Ana Torres, hija de Luis Alfonso.



Con lágrimas en los ojos, Ana narra los difíciles momentos en los que cuatro hombres irrumpieron en horas de la noche de este miércoles y tras amordazarlos, se llevaron con rumbo desconocido al ganadero en su propio vehiculo.



“Nos apuntaban a todos, que nos quedáramos quietos, que no nos iban a hacer daño. Nos dijeron que eran del ELN. Antes nunca nos dijeron nada, algún tipo de amenaza, nunca nos comunicaron nada. Logré comunicarme con la Policía de La Playa, ellos nos dieron el número del Gaula, pero pues estamos en zona roja y no se ha podido ingresar para buscarlo” agregó Torres.



Las autoridades por su parte, tratan de determinar quiénes son los responsables de este nuevo flagelo en el departamento, siendo ya tres personas las que permanecen secuestradas en la región.