Violencia del Eln, ¿qué escenarios enfrentará el cese al fuego?

En Hora20 el panorama de orden público del país de cara a un cese al fuego que iniciará en las próximas horas, pero que se da en medio de acciones violentas impulsadas por el Eln. Se habló de las condiciones en que se está dando la paz total y del futuro de los ceses con las otras organizaciones.

A cuatro horas de que inicie el cese de operaciones militares del Eln contra la Fuerza Pública en medio del proceso de alistamiento para el cese al fuego, se han presentado varios hechos de orden público protagonizados por esta organización armada. El más reciente ha sido el secuestro de la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad en Arauca, un departamento que según la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registra nueve secuestros en la última semana y 74 homicidios en lo que va del año. También se ha registrado la instalación de banderas del Eln en Norte de Santander y Boyacá, así como el paro armado que decretó el Frente de Guerra Occidental en la región del San Juan en Chocó ante la confrontación que sostienen con el Clan del Golfo en esta región del país. Además, son señalados por el gobernador de Norte de Santander de ser los responsables de tres homicidios en el departamento.

Estos hechos han tenido respuesta del gobierno. El ministro del Interior ha dicho que un proceso de paz secuestrando no funciona y que la actitud del Eln es bipolar; el comisionado de paz le pidió a la guerrilla que se pronunciara sobre los últimos hechos registrados y dijo que estos actos son violatorios del DIH, de otro lado, el ministro de Defensa pidió la liberación de las personas secuestradas y aseguró que no se puede hablar de paz y secuestrar al mismo tiempo. El Eln firmó un cese al fuego a inicios de junio que entrará formalmente en funcionamiento el 03 de agosto y que tendrá una duración de seis meses, por ahora se ha entrado en una fase de alistamiento, definición de protocolos, mecanismos de verificación y el establecimiento de comunicación entre quienes vigilarán el cese y las partes, pues el Eln es uno de los principales actores armados del país, según el último reporte del Cerac, esta guerrilla cometió 8 acciones ofensivas en mayo, 21 en abril y 18 en marzo.

Lo que dicen los panelistas

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, comentó que el panorama actual no debería sorprender mucho porque el Eln está haciendo lo que siempre ha hecho, “es un asunto donde el Eln es la guerrilla, muestra fuerza y dicen que acá están”, en ese sentido comenta, que lo ocurrido es la antesala de la fragilidad de este cese, “es muy frágil, es un poco la historia que tenemos con ellos y es la antesala de lo que serán los próximos 180 días”. Explicó que están los protocolos de acciones específicas donde se definen acciones prohibidas, “eso se hace con precisión que no conozco los protocolos como tal y ese es el primero; eso es importante porque ahí se definen acciones prohibidas y con ellos ya sabemos cómo es; con lo que hicieron en Arauca encontrarán alguna manera de voltear las cosas”.

Resaltó que el periodo hasta el 30 de agosto será crítico, “no habrá verificación, hay comunicación y eso es un lio grande y son casi un mes donde estaremos en situación de incertidumbre grande”. Comentó que no tiene un pensamiento positivo sobre el cese, “no soy positiva en ese sentido, se hablaba de la necesidad en política en seguridad, ya se discutió, ya salió y tiene aspectos interesantes y la pregunta es ¿cuándo se ejecuta? ¿cuál es la diferencia? ¿dónde empezamos ver eso de la estrategia de paz y estrategia de seguridad territorial? eso hace falta y se ve más desarticulación.”

Para Thierry Ways, ingeniero, empresario, y columnista en El Tiempo, siempre será un reto entender el comportamiento de esta guerrilla más allá de sus lógicas sobre asuntos como querer cambiar el modelo de sociedad que tenemos, “no es negociando con Estado para llegar a una salida pacífica, sino que ellos quieren algo más, quieren cambiar modelos, un cambio social más profundo que no sé si la sociedad lo acepte y si el Gobierno está dispuesto a aceptarlo; es un gran reto del proceso porque van a estar encontrando excusas y explicaciones para actos que cometan y espero que el gobierno tengan suficiente templanza y claridad para poder discutir las cosas en la mesa y que se entienda que la sociedad no acepta esos comportamiento”.

También comentó que este gobierno tiene ideas fijas como el hecho de que la seguridad es un tema de derecha, “como si no se quisieran acercar a esa idea porque eso no lo hace un gobierno de izquierda, pero la solución pasa por hacerse cargo de la seguridad del país, no solo con Eln, sino con otros grupos”.

Gabriel Cifuentes, abogado, exdirector de Transparencia de la Presidencia, columnista y profesor universitario, comentó que al orden público le falta orden, “el cese, que tiene que ser distinguido del cese de hostilidades a un cese al fuego que es con Fuerza Pública donde confrontación es de armados y la comunidad es hostigada y atacada”. Resaltó que ha hecho carrera que para negociar es más rentable activar fusiles que actos de paz, “eso es una relación perversa en la mesa que llena de frustración un propósito de paz y entender la estructura del Eln; no se puede desconocer que para la ciudadanía hay expectativa alta y no puede prosperar el proceso sin apoyo popular”. De hecho, comentó que el cese al fuego se pactó en una etapa temprana, lo cual genera expectativas y un nivel de fragilidad en el avance del proceso, “cualquier secuestro y bombazo pone en riesgo la negociación y la legitimidad, estoy de acuerdo en que cesar actividades de confrontación con la Fuerza Pública es un buen mensaje y ojalá se logre, pero eso no resuelve las dificultades de la negociación que empezó con el pie izquierdo”.

Camilo Cetina, directora del Fondo Colombia en Paz, afirmó que la percepción está en la manera como se negocia con el Eln y la cual cree, no debe ser comparable al proceso que se hizo con las Farc, “no es solo comportamiento de la guerrilla, es la especie de federalización en contraste con Farc y el otro elemento es implementación del acuerdo, hay una ventaja en medida que hay un acuerdo para hacer cese al fuego en la negociación, con lo cual, se abre una cancha desde el fondo del gobierno para ir a implementar asuntos del acuerdo que quedaron a mitad en el gobierno pasado”. Además, comentó que, si algunas regiones quedan pacificadas y es más fácil cumplir con los acuerdos en el territorio, se genera confianza en la negociación, en la medida que afirma, se demuestra que sí se cumple con lo pactado.

Por último, comentó que este gobierno no considera a la seguridad un tema de derecha y que mucho menos le tiene tirria, “pero es que estamos acostumbrados a solo un modo de seguridad y hay métodos para entregar seguridad, hay varios métodos y en este caso se ensayan otros; claro que el Gobierno es consciente de que el Estado es el monopolio de fuerza, pero hay derecho en este contexto de disparidades regionales en el propio conflicto donde se debe ejercer con enfoques y consideraciones de decretos”.