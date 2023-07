Palacio de Justicia: Ordenan la captura de coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano

JUDICIAL

Un juez ordenó la captura del coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, condenado a 40 años de prisión, por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

La decisión también cobija a otros cuatro militares sentenciados por ese crimen, ellos son: Antonio Rubay Jiménez Gómez, Óscar William Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardin Causayá Peña.

La defensa alegó que no podía expedirse las órdenes de captura por haberse sometido a la JEP.

El juzgado determinó que no ha sido admitido. Y como no existe ninguna decisión de la JEP, no hay impedimento librar dichas órdenes de captura.

“Colorario de lo anterior, no se puede pretender la suspensión de unas órdenes de captura que aún no se han librado, de manera que, una vez expedidas, podrán los sentenciados que se quieran acoger a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP – solicitar a la JEP que suspenda las órdenes de captura, que se deben librar en cumplimiento de la sentencia condenatoria”.

El coronel (r) Edilberto Sánchez, fue excomandante del B-2 y el encargado de identificar a los rehenes que eran trasladados a la Casa Museo del Florero.

