Más de 24 horas completa cerrada vía nacional por habitantes de La Esperanza

Molestias ha generado en los habitantes del municipio de La Esperanza, especialmente de la comunidad campesina, la construcción de un relleno sanitario que recibiría más de 600 toneladas de residuos sólidos de los habitantes de municipios de Santander, Cesar y Norte de Santander, ante esto, decidieron tomarse las vías de hecho y cerrar la carretera nacional que comunica hacia la costa caribe y centro del país.

“La gente ya está muy preocupada, no queríamos tomar las vías de hecho, para nadie es fácil organizar un paro, menos en una vía nacional tan importante como está, pero tocó hacerlo para hacernos sentir” expresó Edwin Ropero, vocal del municipio de la Esperanza.

En las últimas horas la comunidad ha permitido el paso intermitente, pero “se volvió a cerrar la vía y me dicen los organizadores del paro que no se va a volver abrir hasta que no lleguen las personas que se comprometieron hacer presencia el día viernes a las 10 de la mañana para hacer la reunión (...) el Ministerio de Medio Ambiente emitió un comunicado donde dicen que se van a sentar, hacer una mesa junto con todos los actores en el sector de Vijagual” dijo Ropero.

La Asamble de Norte de Santander se pronunció

Por medio de una proposición, la Asamblea busca proteger los derechos de los habitantes de La Esperanza, quienes en las últimas horas realizaron un bloqueo sobre la vía que comunica hacia Bucaramanga, Medellín y la Costa Caribe por inconformidades ante la instalación de un relleno sanitario que recibiría las basuras de varios municipios de Santander, Cesar y Norte de Santander.

“Conocimos del maestra de los habitantes de este municipio, por eso, inicialmente, mediante una proposición aprobada por la Asamblea, invitamos y citamos a diferentes secretarías e instituciones como a Corponor, Secretaría de Medio Ambiente, alcaldía de La Esperanza, Comité no al relleno sanitario para en una sesión en la Asamblea, ventilar el tema, escuchar las partes” aseguró Rafael Cáceres, diputado de Norte de Santander a Caracol Radio.

El diputado aseguró que la construcción de este relleno sanitario afectaría gravemente las fuentes hídricas del municipio ya que recibiría más de 600 toneladas diarias de residuos sólidos, además impactaría negativamente a los sectores agrarios y ganaderos de esta zona de Norte de Santander.