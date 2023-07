Manjarrés sobre su llegada a Santa Fe: “Vengo con la ilusión y la confianza del profe”

Independiente Santa Fe ya cuenta con un refuerzo para la zona del mediocampo. Se trata del joven futbolista Rubén Manjarrés, quien cumplió un destacado semestre con Alianza Petrolera y se une al cuadro Cardenal por solicitud del nuevo entrenador Hubert Bodhert.

El volante de 22 años dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre lo que significa este nuevo paso en su carrera, agradeciendo la confianza mostrada por el técnico cartagenero. “Contento y orgulloso de este nuevo paso en mi carrera y con la ilusión de conseguir grandes cosas con esta institución”, dijo.

“Tuve la oportunidad de compartir con el profe en Alianza Petrolera un año y medio, donde me gané su confianza, me enseñó y fui creciendo desde lo futbolístico y a nivel personal. Logramos hacer un gran semestre, donde estuvimos a un paso de llegar a la final, le brindamos alegrías a la ciudad de Barrancabermeja. Vengo con la ilusión y la confianza del profe y ahora solo queda ratificar mi buen momento”, agregó al respecto de Bodhert.

Por su parte, se refirió a los trabajos que han podido hacer en estos primeros días en la institución. “El profe sabe a las cualidades mía y lo que le puedo brindar al equipo. Aún no está estructurada la parte táctica del profe porque hemos hecho trabajos de pretemporada, la otra semana comenzamos con la idea del juego”, destacó.

“Enfrentamos a Santa Fe en Barrancabermeja, ganamos y sabíamos que era un equipo fuerte. Es un equipo grande, con buenos jugadores, ese partido lo ganamos ya hora queda acoplar la idea, el profe quiere incorporar su idea, solo queda que los jugadores interpreten bien esa idea y la toma de decisiones.

Finalmente, habló de su paso por el Junior de Barranquilla, donde no pudo disputar muchos compromisos, pero la experiencia le sirvió para formarse como futbolista.

“En Junior estuve un año, ese paso no lo tomo a mal, siento que mal o bien me ayudó a crecer como futbolista, con jugadores de experiencia. Lastimosamente solo jugué 7 partidos, pero todo eso hace parte del proceso, eso me ayudó a crecer más a ser más fuerte mentalmente y luego tuve continuidad en Alianza Petrolera y gracias a Dios me fue muy bien”, concluyó.