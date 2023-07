Juan Camilo Restrepo: “No hay muestras de paz para iniciar un cese al fuego”

A través del ministerio de Defensa, el Gobierno decretó el cese al fuego “bilateral, nacional y temporal”, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), desde el próximo 3 de agosto de 2023 hasta las 24:00 horas del 29 de enero de 2024.

Según el decreto, este cese podrá ser prorrogado previa valoración de la Mesa de Diálogos de Paz de los informes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) y conforme con lo acordado por las partes.

Con esta medida también se ordenó la suspensión de las operaciones ofensivas de la fuerza pública en contra de los integrantes del ELN que participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del Acuerdo del CFBTN y los protocolos correspondientes.

No obstante, tras los recientes hechos de violencia que ha ordenado el ELN, como el secuestro de una sargento y sus hijos en Arauca, el asesinato de tres policías, instalación de vallas en diversas ciudades y el confinamiento de la población, son muchos quienes piensan que ese grupo armado no tiene intención de paz.

Juan Camilo Restrepo, exministro y exnegociador de paz con el ELN, en conservación con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, aseguró que el grupo guerrillero no ha demostrado su voluntad de paz para el inicio del cese de hostilidades.

Explicó que, “el ELN tiene la mala costumbre de hacer eso que hemos visto en las últimas horas, es la repetición de una costumbre desafortunada, que es que cuando se está en vísperas de una fecha importante como el inicio de un cese al fuego, empiezan a arremeter y escalar sus acciones, creyendo que con esto se hacen más fuerte en la mesa de negociación. Esto ha sido una tendencia equivocada y reprochable del ELN”.

El exministro aseguró que no solamente no hay muestras de paz y de buena voluntad para iniciar el cese al fuego, sino que se está irrespetando el Derecho Internacional Humanitario.

Aseguró que el gobierno debe permanecer firme, pero simultáneamente con estos hechos, mantener su compromiso de cuidar a la población.

“Estos tipos de decretos que suelen acompañar los ceses al fuego, no quieren decir que las fuerzas militares se vayan a quedar quietas e inactivas para reprimir cualquier delito. El secuestro, como el de la sargento en Arauca, es una violación al Derecho Internacional Humanitario y el cese al fuego no puede coexistir con ataques contra civiles o no combatientes. Es responsabilidad de las fuerzas militares combatir al ELN con todo el rigor”, dijo.

