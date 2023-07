Juan Barracuda deja atrás 10 años de rock y debuta como solista pop

Bogotá

Juan Pablo Cortés o Juan Barracuda luego de su paso de una década por la agrupación “La sociedad de la sombrilla” debuta como solista con la canción “Retratos” del álbum “Juan Barracuda y las flores de reforma” inspirado en los jardines de la emblemática avenida llamada “Paseo de reforma” en Ciudad de México, su residencia permanente en la actualidad.

Juan explica que alguien cercano un día le habló de la belleza del paseo de reforma y de cómo los jardines le daban un toque especial a esa calle en donde se encuentran monumentos como el ángel de la independencia mexicana, convirtiéndose en su inspiración para titular el álbum.

Los 10 años que duró junto a Nicolás Gutiérrez en La sociedad de la sombrilla le sirvieron para tomar experiencias pero su actual enfoque musical es diferente al del grupo y al ver que no compaginaba, decidió ser solista.

“Retratos” tiene tonada y letra nostálgicas. Es una balada pop creada en diciembre pasado. Relata como los recuerdos y fotos de un viaje en pareja al mar constituyen la tabla de salvación en el naufragio de una relación amorosa.

Juan Barracuda y Las Flores de Reforma será la plataforma mediante la que Juan Pablo Cortés estará publicando esta serie de canciones sencillas sobre su vida en México. “Retratos” es el primer sencillo de este nuevo proyecto disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre el origen del Barracuda de su nombre artístico explica que surgió mientas estaba con la banda “La sociedad de la sombrilla” y escuchó las canciones rockeras The Barracuda y The Ghosts Of Charlie Barracuda.